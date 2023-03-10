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家也要換春裝！ 善用春夏「植感」、「光線」從小細節翻轉居家氛圍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/10 10:15
轉換家的氛圍，將盎然春意帶進家中。（HOLA提供）

轉換家的氛圍，將盎然春意帶進家中。（HOLA提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）春天換春裝，家居也該換裝囉！若不希望大幅度改動居家擺設，且有預算考量的話，該如何變化出四季風格呢？HOLA提出專屬於台灣人的「82生活主張」，將「陽光、花草、森林」等自然色彩融入產品設計，透過氛圍紡品、餐盤花器、植萃香氛等小細節來轉換大風格，奠定家的春夏「植感」氛圍。而特力屋則建議可從「光線」、「色彩」兩大關鍵點著手。

客廳善用小型織品及掛畫凝聚陽光暖意

以大型家具為主的客廳，無法輕易置換沙發或桌椅，因此，可運用抱枕、地毯、掛畫等風格點睛品來達成目的，例如清新小雛菊掛畫、濃郁色調的抱枕、極簡材質繩編地毯等，透過陽光一般的柔和色調層次疊擦，瞬間讓空間擁有溫暖春意，將陽光引入家中，妝點自然生機。

餐桌用花草器型及圖騰設計，喚醒清爽味蕾

以花苞為靈感的器型、手繪花卉、葉脈紋絡設計等充滿自然氣息的商品，讓餐桌成為夏日盛宴，例如月之瀨系列餐具，以日本奈良月瀨梅溪命名，運用百年經典手繪花朵紋樣，隨著器皿曲線流動呈現每年春天七萬棵梅樹蔓延盛開的壯景，另外來自德國Arthur Krupp品牌Nature Essence系列餐具則透過抽象的設計及浮雕轉化大地色彩及植物的葉脈、年輪等特徵。若想裝飾成有機森林系餐桌，可搭配經典的桑梧洋槐木圓盤盛器。

臥室用香氛打造森林氣息的心靈綠洲

在水泥叢林裡，善用森林香氣、清透花器也能將臥室打造成沉靜身心的綠洲，例如清透質感的花器，運用透明、透光材質，讓花卉看起來像是漂浮在光影之中，打造春夏獨有的透明度。

此外，環境氣味也是影響情緒和記憶的重要因素，喜歡香氛可透過水氧機滴入精油提升氛圍，推薦愛爾蘭的有機品牌自然之事，精選單方天竺葵、薰衣草、柑橘夏日氣息濃厚的精油，明亮基調清新感能讓悶熱暑氣一掃而空是芳療愛好者喜愛的選項。

家也要換春裝！ 善用春夏「植感」、「光線」從小細節翻轉居家氛圍以透光材質花器及香氛精油打造屬於居家的春夏氣息。（HOLA提供）

運用間接照明創造層次 展現春意

現在的燈具已非單純照明功能，成為風格佈置的要角，運用不同光源組合搭配，營造不同氛圍。例如一進門隨即映入眼簾的客廳主燈，可換上亮麗造型風格燈飾；或是搭配間接照明，像是軌道燈、嵌燈、壁燈等，以輔助照明、重點投射技巧，賦予空間多層次光影美感。

注入春天色彩 為家換新妝容

春季時節反映無限生命力，為家換上充滿自然氣息的色彩，也能時時讓居住者感到愜意舒心，像是沉靜恬淡的野麥黃、大地色系，或是奔放熱情的花卉粉色系，自然元素顏色今年仍持續廣受大眾喜愛。

此外，若想進一步為室內光線與風格增添變化，可善用窗簾進行調節，像是硬式捲簾、調光簾，透過葉片開闔與角度，細緻調整入戶的自然光，讓家更加通透明亮；蜂巢簾中空設計則不僅有助隔絕空氣，進而達到冷房與節能效果。

除了燈具和牆面色彩，佔據室內面積最大的地板也能發揮巧思，像是近年熱門的耐磨、防水又無需上膠的拼接地板，有訴求隔音功能的款式，具有專利吸音墊可減少腳步聲與摩擦聲響，仿真木紋也讓居家質感更顯醇厚溫潤。

家也要換春裝！ 善用春夏「植感」、「光線」從小細節翻轉居家氛圍客廳燈源設計可掌握基礎、重點、氛圍照明原則，善用不同配置營造層次光感。（特力屋提供）

家也要換春裝！善用春夏「植感」、「光線」從小細節翻轉居家氛圍

更新時間 : 2023-03-10 11:37 GMT+08:00

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