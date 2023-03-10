（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）春天換春裝，家居也該換裝囉！若不希望大幅度改動居家擺設，且有預算考量的話，該如何變化出四季風格呢？HOLA提出專屬於台灣人的「82生活主張」，將「陽光、花草、森林」等自然色彩融入產品設計，透過氛圍紡品、餐盤花器、植萃香氛等小細節來轉換大風格，奠定家的春夏「植感」氛圍。而特力屋則建議可從「光線」、「色彩」兩大關鍵點著手。

客廳善用小型織品及掛畫凝聚陽光暖意

以大型家具為主的客廳，無法輕易置換沙發或桌椅，因此，可運用抱枕、地毯、掛畫等風格點睛品來達成目的，例如清新小雛菊掛畫、濃郁色調的抱枕、極簡材質繩編地毯等，透過陽光一般的柔和色調層次疊擦，瞬間讓空間擁有溫暖春意，將陽光引入家中，妝點自然生機。

餐桌用花草器型及圖騰設計，喚醒清爽味蕾

以花苞為靈感的器型、手繪花卉、葉脈紋絡設計等充滿自然氣息的商品，讓餐桌成為夏日盛宴，例如月之瀨系列餐具，以日本奈良月瀨梅溪命名，運用百年經典手繪花朵紋樣，隨著器皿曲線流動呈現每年春天七萬棵梅樹蔓延盛開的壯景，另外來自德國Arthur Krupp品牌Nature Essence系列餐具則透過抽象的設計及浮雕轉化大地色彩及植物的葉脈、年輪等特徵。若想裝飾成有機森林系餐桌，可搭配經典的桑梧洋槐木圓盤盛器。

臥室用香氛打造森林氣息的心靈綠洲

在水泥叢林裡，善用森林香氣、清透花器也能將臥室打造成沉靜身心的綠洲，例如清透質感的花器，運用透明、透光材質，讓花卉看起來像是漂浮在光影之中，打造春夏獨有的透明度。

此外，環境氣味也是影響情緒和記憶的重要因素，喜歡香氛可透過水氧機滴入精油提升氛圍，推薦愛爾蘭的有機品牌自然之事，精選單方天竺葵、薰衣草、柑橘夏日氣息濃厚的精油，明亮基調清新感能讓悶熱暑氣一掃而空是芳療愛好者喜愛的選項。

以透光材質花器及香氛精油打造屬於居家的春夏氣息。（HOLA提供）

運用間接照明創造層次 展現春意

現在的燈具已非單純照明功能，成為風格佈置的要角，運用不同光源組合搭配，營造不同氛圍。例如一進門隨即映入眼簾的客廳主燈，可換上亮麗造型風格燈飾；或是搭配間接照明，像是軌道燈、嵌燈、壁燈等，以輔助照明、重點投射技巧，賦予空間多層次光影美感。

注入春天色彩 為家換新妝容

春季時節反映無限生命力，為家換上充滿自然氣息的色彩，也能時時讓居住者感到愜意舒心，像是沉靜恬淡的野麥黃、大地色系，或是奔放熱情的花卉粉色系，自然元素顏色今年仍持續廣受大眾喜愛。

此外，若想進一步為室內光線與風格增添變化，可善用窗簾進行調節，像是硬式捲簾、調光簾，透過葉片開闔與角度，細緻調整入戶的自然光，讓家更加通透明亮；蜂巢簾中空設計則不僅有助隔絕空氣，進而達到冷房與節能效果。

除了燈具和牆面色彩，佔據室內面積最大的地板也能發揮巧思，像是近年熱門的耐磨、防水又無需上膠的拼接地板，有訴求隔音功能的款式，具有專利吸音墊可減少腳步聲與摩擦聲響，仿真木紋也讓居家質感更顯醇厚溫潤。

客廳燈源設計可掌握基礎、重點、氛圍照明原則，善用不同配置營造層次光感。（特力屋提供）

家也要換春裝！善用春夏「植感」、「光線」從小細節翻轉居家氛圍