（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國再度對烏克蘭發動猛烈空襲，是1月底以來最大一波攻擊，更動用了多枚極音速（hypersonic）飛彈，一度使歐洲最大核電廠斷電，烏方雖攔截了多枚飛彈，卻坦言空防系統對極音速飛彈完全沒轍。

綜合BBC、路透報導，俄國自開戰初期以來，據悉就沒用過這類飛彈，這回卻發射了至少6枚匕首極音速飛彈（Kinzhal，Kh-47M2），稱成功襲擊了烏國基礎建設。

烏克蘭軍方表示，成功射下了34枚巡弋飛彈、4枚伊朗製見證者（Shahed）無人機，但未能攔下極音速飛彈，以及較老式的Kh-22遠程反艦飛彈、S-300地對空飛彈。

烏國空軍發言人指出，這是烏方首次面對如此多種類的飛彈同時來襲，規模「前所未見」。

匕首飛彈是空射機動性高的極音速／超高音速空射飛彈，比音速快5倍，透過米格-31（MiG-31）戰鬥機搭載發射。飛彈長8公尺，可攜常規或核彈頭，射程約2,000公里，速度達到10馬赫（時速12,350公里），可逃過空防系統。俄國總統普丁（Vladimir Putin）多次炫耀稱，北約（NATO）對匕首束手無策。

歐洲最大核電廠Zaporizhzhia一度因空襲斷電，這是俄國去年將電廠佔領以來，第六次被迫使用柴油發電機提供電力，於9日稍晚恢復供電。為了冷卻放射性物質，核電廠不能一刻無電。

一再呼籲國際確保Zaporizhzhia安全的國際原子能總署（IAEA）表示，這波攻擊再度凸顯其脆弱性與情況之嚴峻。「每回都像是擲骰子一樣，若再縱容下去，總有一天我們的好運會用光。」

俄國新一波猛攻發射多枚極音速飛彈 烏克蘭：攔不下來