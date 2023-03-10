台灣礁溪老爺酒店火警3/10起停業3天•負擔438名房客費用　疏散得宜•幸無人員受傷

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）礁溪老爺酒店昨(9日) 晚間發生火警，酒店在第一時間確保所有房客安全撤離，並安排438名房客入住附近飯店，費用由酒店負擔，礁溪老爺酒店今天(10日)起至12日暫停營業。

宜蘭縣消防局昨(9日) 晚間7時3分接獲通報，位於宜蘭縣礁溪鄉五峰路的礁溪老爺酒店地下一樓廚房冒出濃煙，消防到場後，發現為廚房油鍋起火，導致排油煙機管線燃燒冒出濃煙。

礁溪老爺酒店9日晚間發生火警，消防到場後，發現為地下一樓廚房油鍋起火，導致排油煙機管線燃燒冒出濃煙，火勢於晚間7時42分受到控制，晚間8時50分撲滅，幸無人受傷。（上圖與下圖, 讀者提供）中央社

火警發生時相關自動設備正常動作，火勢於昨晚7時42分受到控制，晚間8時50分撲滅，由於地下室仍有高溫及濃煙，消防持續在現場執行排煙和降溫作業，至於房客及用餐民眾，全數由飯店員工自衛消防編組協助疏散，所幸沒有人員受傷。

臉書上一位推測是消防員的網友po出火災當時驚險萬狀的照片, 同時簡單描述了當時的情形:

初期火災一片白茫茫⋯

打到現在夜已經深了⋯

我們離開現場

飯店工作人員才要開始善後事宜

接下來可能要一段時間復原了

從油鍋開始沿著管路竄燒

這裡滅了那裡燒⋯

那裡滅了這裡燒⋯

瓶子一支一支換

一場體力消耗戰⋯

#體力很重要

#火場視線真的很差

#一定要熟記每一個細節

#踩空還好不是很高

#飯店疏散做得很好

#到達現場道路兩側都是疏散的房客

另一位網友的父親是退休消防員, 擔心打火弟兄的安危, 特地到現場關心, 並替弟兄們張羅食物, 也相當令人感動......

po文如下:

這是我的爸爸

一生為了消防而拼命

退休了聽到火災

還是擔心弟兄的安危

擔心他們沒東西吃補充體力

大半夜跑遍礁溪只為了可以有東西吃

購物袋裡裝的是滿滿的麵包

60幾歲的他說他現在沒有衝進火場的資格

但是可以提供基本的後勤補給和技術

這是我的爸爸我驕傲

礁溪老爺酒店行銷公關經理胡雅婷表示，火警發生第一時間已確保所有旅客和員工安全撤離，統計共有438名房客受影響，已安排入住鄰近飯店，費用全由礁溪老爺酒店負擔，之後會再與房客聯繫，除表達慰問外，並提供適當慰問金。

中央社引述胡雅婷指出，礁溪老爺酒店今天起至12日暫停營業，將視後續處理狀況再決定恢復營業時間，已預定入住的民眾，可以選擇取消或延後入住，若選擇取消入住，酒店會全額退費，不收取任何手續費。

礁溪老爺酒店火警3/10起停業3天 負擔438名房客費用