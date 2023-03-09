（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix「以神之名：信仰的背叛」為一部真實南韓邪教紀錄片，揭發了不同邪教的惡行惡狀，各個殘忍到令人不忍直視，紀錄片一上線即掀起一陣熱烈討論，節目導演曹聖鉉日前上廣播節目，透露了自己因製作此節目，讓他不得不隨身攜帶電擊棒及三節棍自保。

根據韓媒報導，導演曹聖鉉7日時在南韓MBC一廣播節目中說道，在他製作「以神之名」的取材過程中，他持續地受到了信徒們的跟蹤、威脅以及駭客攻擊，為了保護自身安全，他甚至在車上準備了三節棍和電擊棒，在他15年的導演生活中，第一次遭受這種經歷。

曹聖鉉透露，在一次的回家路上，他被一輛車跟蹤了大約30分鐘，他只好刻意將車子先停在親戚家公寓的停車場，看見沒有車子跟上後，他才回到了自己的家。

除了導演被跟蹤外，就連受訪者也受到了監視。他說道，受訪者中有一名香港人，為了到南韓接受節目訪問，他們甚至改了三次的班機時間，但每一次要從香港出境時總是會受到信徒的阻撓，試圖讓受訪者無法搭上飛機。

除此之外，有一次在拍攝途中下起了雨，受訪者在車內看向車外發呆，就在此時，他收到了一則訊息，訊息中寫著「你現在正看著窗外嗎？你在看著雨嗎？」。另外一名澳洲被害者則是在接受採訪的五分鐘前收到了「不要接受訪問」的訊息及電話，似乎是知道該名被害者正準備受訪，令人毛骨悚然。

到最後，曹聖鉉不禁懷疑起了身邊的所有人，他說道，他懷疑是否是節目製作組內有信徒洩露情報，因此用盡了所有的辦法，還甚至故意洩露了假消息，但直至今日他依然不知道那些信徒們是從何得知消息的。

另外，針對畫面太過露骨的批評，曹聖鉉說，他有想過畫面可能會造成觀眾的不適，就連節目組的工作人員也曾因為現場畫面太過衝擊而病了一周。他說，在紀錄片中可看見真的有很多性剝削、兒童虐待、勞力剝削等有損尊嚴的情形，希望大家在批評節目畫面太露骨之前，可以先想到這些事是真實發生在某些人身上的故事。

曹聖鉉補充說道，現實中，比節目中所呈現的性剝削、性虐待還更令人髮指的事還有很多，節目中所呈現的故事，事實上還不到現實中的十分之一，情形也更為不堪，在節目播出後，還有許多被害者向他問道為什麼不公布更多其他的事。

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Netflix「以神之名：信仰的背叛」導演遭邪教信徒跟蹤威脅 隨身攜電擊棒自保