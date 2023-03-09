常做這3件事就能達到保健與養生！　用梳子梳頭助長壽

【健康醫療網／記者張慈恩報導】傳統中醫養生講求的是日常生活中做好養生保健的工作，這樣才能有效預防疾病的發生。多數人聽到中醫養生都會聯想到喝藥，其實並不是這樣，中醫養生的方法也可以很簡單，中國醫藥大學張恆鴻教授分享幾個在日常生活中都可以做到的方法。

1、勤於梳頭法

頭為「精明之府」，匯聚著人體重要的十二經脈和四十多處大小穴位及十多個特殊刺激區，利用梳子梳頭不僅可以促進血液循環，使氣血流暢，調節大腦神經功能，增強腦細胞新陳代謝、延緩腦細胞衰老、增強記憶力，達到醒腦提神，還能消除各種勞累疲倦。若以梳子代替銀針，對這些穴位和經脈進行針灸性按摩或刺激，可去病健身。勤梳頭是一項保養人體精、氣、神的最簡單的長壽保健方法。

2、按摩肚臍

肚臍是人體中唯一看得到、摸得著的穴位，名為神闕穴。它與人體十二經脈相連，與五臟六腑相通。是醫家視為治病要穴。經常拍打肚臍可以起到安神寧心、調和氣血等作用。利用雙手虛掌著力，連續不斷輕微拍打或使用熱敷按揉等芳來刺激肚臍。

3、穴位按摩

穴位，只要是指人體經絡上特殊的點區部位，是中國傳統醫學在人體分布體表的臟腑經絡循環路線，對氣血匯集、轉輸與出入之所特定處所給的名稱。但對其刺激也能產生療效。人體的穴道分布於全身各處，不同的穴位代表不同的功效，透過日常生活中些微的按壓、按摩，可針對某些症狀，達到適度的緩解。

按壓穴位好處多 緩解不適、日常保健

張恆鴻教授強調，經絡穴道是人體重要的保健系統，身體不舒服時，可以按壓穴位，緩解不適症狀，也能達到日常的養生保健。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56985

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