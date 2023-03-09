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韓日關係進一步好轉　南韓總統尹錫悅將訪日　擬恢復「穿梭外交」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/09 18:31
南韓總統尹錫悅將於16日訪日，與日本首相岸田文雄進行首腦會談（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅將於16日訪日，與日本首相岸田文雄進行首腦會談（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅將應日本邀情，於16日開始進行兩天一夜的訪日行程，與日本首相岸田文雄進行首腦會談。

此行是2019年6月時任總統文在寅至大阪參加G20峰會後，時隔四年再有南韓總統訪日，另外也是兩國總統自去年11月於柬埔寨舉行的東盟峰會後，時隔四個月再次會面，以及尹錫悅自去年五月上任以來首次訪日。

根據韓聯社報導，此次會談中，兩國預計會針對日本對南韓的出口限制，以及韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）的問題進行討論，另外也預計將討論促進兩國多方面交流的方案。

2018年，南韓最高法院判日本製鐵及三菱重工業賠償強徵勞工受害者，日本因此在2019年對南韓實施出口限制，南韓亦決定終止兩國間所簽署的「韓日軍事情報保護協定」，停止與日本共享軍事情報，但最後疑似是在美國的施壓下取消終止決定。

南韓總統室也在記者發布會上說道，此次的訪問將恢復中斷12年的韓日雙方首腦交流，正式宣布恢復兩國首腦定期往返雙方國家的「穿梭外交」，這將是韓日關係改善及發展的重要里程碑。韓日兩國的「穿梭外交」自2011年10月日本時任首相野田佳彥訪韓，以及同年12月南韓時任總統李明博訪日後中斷。

南韓總統室強調，希望透過尹錫悅此次的訪日行程，韓日兩國能克服過去不幸的歷史問題，透過擴大安保、經濟、社會、文化等多方面合作，進一步活躍兩國國民之間的交流。

日本政府發言人也表示，為應對國際社會各種課題，南韓為重要的合作鄰國，期待透過尹錫悅此次的訪日行程，以邦交正常化後的友好合作關係為基礎，期待韓日兩國關係能有進一步的發展。

報導指出，尹錫悅妻子金建熙也將一同前往日本，並與日本首相岸田文雄之妻岸田裕子一同進行友好活動，至於除了首腦會談外的行程，兩國皆表示詳細行程尚在協調中。

延伸閱讀：南韓企業代日本企業賠償　95歲強徵勞工受害者親上前線抗議：太冤枉而不能死

韓日關係進一步好轉　南韓總統尹錫悅將訪日　擬恢復「穿梭外交」
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