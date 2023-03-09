（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在多家壽司店相繼爆出「迷惑行為」（衛生事件）後，部分餐廳索幸停止了轉盤服務，這因惡作劇而衍生的「壽司恐怖主義」（sushi terrorism），會否從此葬送日本引以為傲的迴轉壽司文化？

衛報報導，自從壽司郎傳出青少年亂舔醬油罐、將口水抹在轉盤食物上的惡搞影片，各家迴轉壽司餐廳震驚之餘，為了確保衛生食安，無不採取措施防範這類行為，犧牲的卻可能是的餐廳的最大賣點。

在東京都擁有多家分店的銚子丸（Choshimaru），也發現有客人將菸蒂放在醃薑小碟中的影片。餐廳毅然決然決定，將於4月底前停止63家餐廳的壽司輸送服務，一律透過人工點餐。

其他噁心的行為還包括把芥末抹在轉盤食物上、把消毒液噴在壽司上、拿走別人點的菜碟。諸如此類的惡搞影片，已經不只是開玩笑，而是重創了日本迴轉壽司產業，龍頭餐廳壽司郎（Sushiro）股價因此大跌。據統計，2021年，該產業的規模來到了7,400億日幣（新台幣1,673億元）。

業者不得不思考，迴轉服務還能不能走下去。然而，沒了迴轉帶，這跟一般壽司店還有何區別？還有何趣味可言？

除了銚子丸不玩了，壽司郎2月時也表示以螢幕點餐者，餐點將直送餐桌。藏壽司（Kura Sushi）則是把腦筋動到科技上，將推出AI監控鏡頭，一旦偵測到顧客的「異常」行為，就會立即通報，如將碟子從輸送帶取下後迅速放回去的舉措。藏壽司無奈說道，許多客人反映，再也無法相信迴轉餐廳的食安了。

不只迴轉壽司生存面臨嚴峻考驗，日本平價餐廳人人自危，如中華料理餐廳餃子的王將（Gyoza no Osho），醬油、調味料碟已從桌上悄悄消失。

壽司恐怖主義蔓延 日本迴轉壽司面臨生存危機