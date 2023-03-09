【更新】台灣陸委會: 兩岸恢復10定期航班航點•3月10日起實施　國台辦: 相關規劃符合需要

更新時間: 2023-03-09 21:41

首次發稿: 2023-03-09 17:53

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會宣布恢復兩岸10個直航點後，中國國台辦發言人馬曉光今(9日) 晚說，陸委會相關規劃「符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要」，希望台方盡快推動兩岸海空直航及「小三通」全面正常化。

中國國務院台灣事務辦公室9日晚間以發言人馬曉光答記者問名義發表書面回應。

馬曉光表示，中方注意到，在2月1日大陸方面提出優先恢復廣州等16個兩岸直航航點建議後，台灣陸委會今天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，符合全面恢復兩岸空運客運直航的需要。

他說，「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸民眾共同心聲，兩岸直航航點復航有利於兩岸人員往來、促進交流交往。

馬曉光表示，希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸民眾福祉。

陸委會9日下午宣布恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個兩岸定期航班航點，3月10日起開放；另規劃瀋陽、無錫、海口等13個包機航點，執行細節待公布。

此外陸委會副主委詹志宏9日在例行記者會上也表示，開放陸客來台旅遊的關鍵點，在於中國解除陸客來台自由行、團客禁令。

詹志宏指出，兩岸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，仍不能忽略疫情可能隨時有新變化。推動兩岸健康有序交流恢復，逐步放寬是趨勢；同時持續滾動式檢討兩岸人員往來相關討論。

他強調，關於陸客來台觀光部分，開放關鍵仍在於中國願意把來台自由行、團客禁令打開。港澳人士自由行從2月20日開放以來，截至3月5日計有5萬多人申請。

中國文化和旅遊部在2019年7月31日宣布，暫停中國旅客到台灣自由行。陸委會主委邱太三3月8日在立法院答詢時說，先前中方開放20個國家地區的旅遊，沒包括台灣。

總統府今天表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，相關機關將持續就恢復各層面交流，進行評估及規劃。

根據中央社，兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國51個），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年開始，中國大幅縮減到目前只有北京、上海、廈門、成都4個。

陸委會今天(9日) 宣布，明天(10日) 起恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點。

總統府發言人林聿禪晚間表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待。

首次發稿: 2023-03-09 17:53

【快訊】台灣陸委會宣布: 兩岸恢復10個定期航班航點、3月10日起實施

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）陸委會今天(9日) 宣布恢復兩岸空運客運航點，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點明（10日) 起開放；另規劃13個包機航點，執行細節待公布。

陸委會副主委詹志宏9日下午於例行記者會作出上述表示。這是詹志宏接任陸委會發言人工作以來，第一次主持例行記者會。

詹志宏表示，在風險可控、業者營運量能等各方面評估考量下，依據商務交流旅運優先、台商密集地區等原則，優先規劃開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，10日起實施。

他說，有需求但尚未達到恢復定期航班條件的航點，暫規劃可申請包機，共計13個航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州，這部分細節由交通部公布實施。

資料來源: 台灣陸委會

詹志宏指出，兩岸疫後交流恢復需要共同努力，在航點恢復基礎上，逐步增加善意和互動，政策上也確定於清明節前開放「小三通」 客運中轉，至於執行細節及配套作業，由陸委會於下週公布。

他說，關於恢復兩岸空運客運航點相關規劃，有透過「小兩會」告知對方。

詹志宏強調，這個規劃是評估告一段落的結果，期待兩岸健康有序交流可以隨著疫情趨緩逐步推動，未來是否擴大航點，會再做進一步評估。

兩岸空運客運航點可望恢復，交通部觀光局長張錫聰今天稍早表示，兩岸旅遊比較複雜，因此會等航班恢復後再來評估，站在觀光局立場，希望可以趕快恢復。

行政院長陳建仁9日稍早說，近月來，台灣已經陸續放寬對岸入境限制，而在疫情趨緩下，針對恢復兩岸空運客運航點的規劃，請陸委會盡量將陸方日前所提出的建議納入，展現最大善意。

目前兩岸直飛航點只有上海、北京、成都、廈門等4個航點，中國大陸日前促請台灣優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，但尚未有共識。

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁今天在院會時指出，總統蔡英文去年國慶談話時就說，兩岸邊境解封後，逐步恢復兩岸健康永續交流，而近月來台灣陸續放寬對岸人員入境限制，及恢復小三通正常運作，加以疫情趨緩下，請各機關評估恢復兩岸各層面交流及規劃。

規劃恢復客運航班，旅遊方面也可望恢復。中央社引述張錫聰說，兩岸旅遊比較複雜，雖然沒有禁止台灣旅客赴中國自由行，但團體部分還是禁止等，因此還要再評估，都尚未定案。

張錫聰指出，還會再找業界代表，根據具體情況評估，評估時間沒有時程表，但站在觀光局的立場是希望可以盡快開放，可以達到今年來台陸客有100萬的目標。

張錫聰說，陸客也是國際觀光客，後續針對國際旅客的行銷計畫，陸客也都會是在行銷的對象。

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