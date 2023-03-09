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新北三峽綠茶季18日登場　北大校園品茶野餐

By 台灣英文新聞
2023/03/09 17:08
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

春訪品茗三峽悠閒遊，新北市政府農業局與國立臺北大學攜手合作舉辦「三峽綠茶季」，3月18及19日在國立臺北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對，現場有78攤特色攤位、兒童闖關遊戲，還有國寶大師黃文雄教導民眾體驗揉茶，歡迎民眾週末到北大校園野餐、品茶。

農業局與國立臺北大學作為農業創生推動平臺，與在地學校、協會及茶農，以在地特色碧螺春及大菁藍染產業結合，週末兩天設有78個攤位販售農產品及特色餐食，像是「 The Drill Food Truck 鑽頭餐車」推出招牌手工甜點英式約克夏布丁，奶蛋香氣、甜鹹滋味交織，「一間食堂」推出綠茶啤酒，北大高中師生創意推出碧螺春雞蛋糕等特色茶餐點，還有多元職人體驗(例如手作碧螺春乳酪杯、手工編織、花藝創作、藍染、茶席、調飲)，亦有現場報名兒童闖關遊戲及龍井茶揉茶體驗。

值得一提的是，透過綠茶季在地已成立龍井班傳承技藝，2天下午12點30至14點30分各1場次，將由國寶大師黃文雄現場解說及展示揉茶功夫，並販售限定龍井茶。另外，今年首創以三峽特有的「青心柑仔」茶樹製成的三峽碧螺春綠茶，取其茶葉散發淡淡的豆香及海苔香的特殊風味，調製獨一無二的「青柑奶綠」，以清新香味一起迎接春季的到來，邀請民眾來三峽野餐、品限定好茶、享受悠閒生活下午好時光。

國立臺北大學校長李承嘉表示，致力推動與在地北大特區社區、新北市立北大高級中學、三鶯社區大學、新北市客家文化園區、三峽區農會及公所、三角湧文化協進會、板橋文史協會、茶農及商家等在地組織串聯，以碧螺春為主題，由師生深耕社區，結合論壇及藝術等在地特色產業，讓社區居民認識在地產業，推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌，一同感受三峽特色之美，展現共好力量。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，不分你我，打造共好新氣象。兩天於市集中單筆消費滿500元者（限定於11家三峽在地茶行攤位），即可換取活動紀念杯1個，數量有限，把握3月18、19日周末假期早上10 點到下午17點30分到三峽國立臺北大學體驗茶文化，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢

新北三峽綠茶季18日登場　北大校園品茶野餐

照片來源：新北市政府農業局提供

新北三峽綠茶季18日登場　北大校園品茶野餐

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2023-03-09 22:12 GMT+08:00

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