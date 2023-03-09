新北三峽綠茶季18日登場　北大校園品茶野餐

春訪品茗三峽悠閒遊， 新北市政府農業局與國立臺北大學攜手合作舉辦「三峽綠茶季」，3 月18及19日在國立臺北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對， 現場有78攤特色攤位、兒童闖關遊戲， 還有國寶大師黃文雄教導民眾體驗揉茶， 歡迎民眾週末到北大校園野餐、品茶。

農業局與國立臺北大學作為農業創生推動平臺，與在地學校、 協會及茶農，以在地特色碧螺春及大菁藍染產業結合，週末兩天設有 78個攤位販售農產品及特色餐食，像是「 The Drill Food Truck 鑽頭餐車」推出招牌手工甜點英式約克夏布丁，奶蛋香氣、 甜鹹滋味交織，「一間食堂」推出綠茶啤酒， 北大高中師生創意推出碧螺春雞蛋糕等特色茶餐點， 還有多元職人體驗(例如手作碧螺春乳酪杯、手工編織、花藝創作、 藍染、茶席、調飲)， 亦有現場報名兒童闖關遊戲及龍井茶揉茶體驗。

值得一提的是， 透過綠茶季在地已成立龍井班傳承技藝，2天下午12點30至14 點30分各1場次，將由國寶大師黃文雄現場解說及展示揉茶功夫， 並販售限定龍井茶。另外，今年首創以三峽特有的「青心柑仔」 茶樹製成的三峽碧螺春綠茶， 取其茶葉散發淡淡的豆香及海苔香的特殊風味，調製獨一無二的「 青柑奶綠」，以清新香味一起迎接春季的到來， 邀請民眾來三峽野餐、品限定好茶、享受悠閒生活下午好時光。

國立臺北大學校長李承嘉表示，致力推動與在地北大特區社區、 新北市立北大高級中學、三鶯社區大學、新北市客家文化園區、 三峽區農會及公所、三角湧文化協進會、板橋文史協會、 茶農及商家等在地組織串聯，以碧螺春為主題，由師生深耕社區， 結合論壇及藝術等在地特色產業，讓社區居民認識在地產業， 推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌， 一同感受三峽特色之美，展現共好力量。

新北市農業局長李玟表示，市府推動農業創生， 與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新， 並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，不分你我， 打造共好新氣象。兩天於市集中單筆消費滿500元者（限定於11 家三峽在地茶行攤位），即可換取活動紀念杯1個，數量有限，把握 3月18、19日周末假期早上10 點到下午17點30分到三峽國立臺北大學體驗茶文化， 更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢 。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供