台北遠東香格里拉女神節閃耀假期 五星食宿尊寵禮遇

看準國際婦女節商機，台北遠東香格里拉搶攻女性消費市場，即日起至3月31日止，推出專為女性設計的全方位食宿方案「寵愛女神 閃耀假期」，盡享舒適客房、舒壓按摩、迎賓飲品、豐盛早餐、Abysse獨家保養禮盒等專屬禮遇，還可以享受飯店多樣的休閒設施包含健身房、三溫暖及頂樓景觀恆溫泳池，讓忙碌生活與多重角色轉換的現代女力放鬆充電再出發，雙人入住每晚9,999元起，預估這波「女神節經濟」將為飯店帶來兩成的營收成長。訂房專線：(02)2376-3266。

寵愛女神 閃耀假期

台北遠東香格里拉向偉大的女神們致敬，不只在飯店 ibuki日本料理餐廳，自3月8日至3月12日期間限定供應以櫻花主題設計的【春之戀櫻花宴 懷石套餐】，還為女神們獻上「寵愛女神 閃耀假期」住房專案，提醒當代女力們為生活、家人奔波之餘，也要留點時間給自己，即日起至3月31日止，安排一場專屬自己的假期，與閨密或心愛的另一半共度美好時光！

專案包含豐盛自助早餐兩客、可選擇於大廳茶軒或38樓馬可波羅酒廊享無酒精迎賓飲品、健身俱樂部50分鐘全身舒壓按摩，還可盡情使用健身房、三溫暖及頂樓景觀恆溫泳池，也可免費參加健身俱樂部每日提供不同的運動課程，像是熱情倫巴、派對有氧、瑜珈、核心訓練等，再把名媛藝人指定保養品牌Abysse Beauty「極致保濕凍齡組」帶回家（每組價值3,200元，內含黃金藻青春化妝水及黃金藻保濕逆齡多效面膜），用最自在放鬆的腳步調整身心靈狀態，兩人同行入住每晚只要9,999元起！