三月女王月，六福萬怡寵愛每位獨特的妳 網美植感房！享受森林系女王的夢幻假期

3月女王節寵愛每位獨特的女性，台北六福萬怡酒店於3月8日至3月31日推出「寵愛女王假期住房專案」售價5,588元，結合一禮莊園花藝設計，將房間打造為植物圍繞的網美主題房，一秒成為森林系女王，每日限量2間的『夢幻植感房』，專案包含南港最強buffet早餐及The Lounge大廳酒吧2杯限定特調「皇后陛下」。

若只想以美食體驗，六福萬怡館內餐飲均針對女王月推出一系列糕點，欲以甜品擄獲粉色控女王的心，The Lounge大廳酒吧推出以新鮮莓果及巧克力製成的「莓好戀情」，敘日全日餐廳餐檯則推出多款粉紅色糕點，若於粵亮廣式料理消費滿3,800元，也可免費品嘗到「榛愛莓果」蛋糕乙份。

此外一禮烘焙也同步於3月8日推出「粉色女王月」除了3款莓果色麵包外，還有愛心型的「戀愛馬卡龍」，撒上金粉與糖珠視覺感受既奢華又吸睛。

成為森林系女王！入住六福萬怡『夢幻植感房』彷彿森林仙子

結合時下流行的「植感」生活，許多人喜愛用植栽療育身心靈，台北六福萬怡酒店於即日起至3月31日推出「寵愛女王假期住房專案」，體驗在植物圍繞、大片永生植栽佈滿牆面，氛圍感十足的『夢幻植感房』清醒，清晨陽光灑進猶如置身在森林中，彷彿森林仙子，住房專案售價5,588元，一泊二食，每日限量2間，專案除了享有南港最強buffet早餐外，再送上2杯The Lounge大廳酒吧的限定特調「皇后陛下」，以萊姆酒為基底，搭配草每、萊姆、薄荷與適量氣泡飲，整體口味清爽無負擔。

擄獲粉紅控女王的芳心！六福萬怡餐飲同步獻上各式粉色糕點

The Lounge大廳酒吧即日起獻上三月限定甜品「莓好戀情」，以58%巧克力製成球體外殼，盛裝由新鮮莓果凍與覆盆子慕絲製成的內餡，上桌時加以融化並淋上酸甜覆盆子醬汁，猶如女王的珠寶盒般，隨著外殼融化而絢麗登場。

而南港最強Buffet敘日全日餐廳餐檯，則推出多款粉紅色糕點，包含黑醋栗風味、精巧可愛的愛心馬卡龍，以杏仁塔皮擠上粉色草莓奶油擠花的杏仁莓果塔，與柔軟海綿蛋糕為主體包裹白巧克力沾取椰絲的覆盆子萊明頓蛋糕等。另外粵亮廣式料理則獻上「榛愛莓果」蛋糕，內餡以焦糖榛果醬、草莓、藍莓設計，並以法式淋面手法、法芙娜草莓巧克力裝飾外表，吃起來濃郁甜蜜，凡消費滿3,800元即可免費贈送乙份。

一禮烘焙「粉色女王月」！麵包、甜品一次滿足

依循傳統手工與嚴謹品管的一禮烘焙，也同步於3月8日推出「粉色女王月」，獻上3款粉紅色麵包與甜點，由師傅培養的天然水果酵母與老麵自然發酵，不含防腐劑與人工添加物，每款都是純天然莓果染色，包含瀰漫淡雅玫瑰香與新鮮醇厚的奶酥的「粉色波蘿」、一次可嘗到三種口味，分別是紅豆、奶酥、乳酪餡的「粉紅驚喜」，以及使用100%牛乳加入玫瑰讓麵團變成夢幻粉色，點綴蔓越莓乾的雙色吐司「夢幻玫莓吐司」香甜柔軟，散發淡淡的蔓越莓果香。此外還有烘烤成愛心型，荔枝風味的「戀愛馬卡龍」，撒上金粉與糖珠視覺感受既奢華又吸睛。