韓劇《黑暗榮耀》文同珢滿身疤痕 醫：反覆發炎恐致皮膚潰瘍和癌症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）《黑暗榮耀》是今年討論度最高的韓劇之一，由宋慧喬主演的女主角文同珢遭受校園霸凌，被電捲棒和熨斗燙傷而產生的疤痕令觀眾怵目驚心。整形外科范姜鈞醫師表示，疤痕沒有處理好，可能變成更嚴重的皮膚潰瘍，甚至是皮膚癌症，預防勝於治療，越早控制越好。

傷口未妥善照顧 恐導致皮膚潰瘍、癌症

宋慧喬在劇中被電捲棒和熨斗燙的滿身傷疤，為了緩解傷口不適，甚至脫掉衣服直接躺在雪地裡，這一幕令觀眾印象深刻。淨妍醫美診所整形外科范姜鈞醫師指出，疤痕除了影響美觀外，一旦形成肥厚性疤痕或蟹足腫，皮膚會變紅、變硬，並產生搔癢、疼痛等症狀，不適症狀可能進一步導致疤痕的發炎反應。

而反覆發炎的疤痕組織可能產生皮膚潰瘍，甚至皮膚癌症；若疤痕長在臉部靠近五官附近，疤痕攣縮會造成五官的扭曲，長在頸部或是四肢關節處，則會限制肢體的活動。疤痕的預防勝於治療，在受傷的當下一定要妥善處理，善加照顧。

范姜鈞說明，皮膚的深度分成表皮、真皮和皮下組織。只要受傷的深度傷及真皮層就會產生疤痕。疤痕依照型態分成凹陷性疤痕、表淺性疤痕、肥厚性疤痕及蟹足腫。

至於疤痕的嚴重程度則跟個人的種族、遺傳、體質、受傷的位置、嚴重程度、及傷口的護理照護息息相關。上述的諸多因素在受傷的當下就決定了，我們能夠改變的只有傷後的傷口處理及傷口照顧，因此受傷的當下一定要尋求醫師正確的治療，才能夠有效地預防疤痕的增生。

預防勝於治療 避免疤痕增生惡化

范姜鈞強調，疤痕照顧在傷口尚未癒合時就必須開始。傷口癒合分為四個階段：止血期、發炎期、增生期及成熟重塑期。在受傷的當下應尋求正確的醫療，以減少發炎期的長度，讓傷口在最短的時間內進入增生期。

傷口癒合後，建議視傷口的位置選用除疤凝膠或除疤貼片，以避免疤痕過度增生，較嚴重的疤痕可以外加壓力衣來改善。飲食方面，可多服用含麩醯胺酸的高蛋白食品，如：肉、魚、蛋奶類，以促進傷口癒合。另外需嚴格禁煙及二手煙，以避免尼古丁對傷口血液循環所造成的傷害。

疤痕在癒合階段，除了正確的傷口照護外，可以搭配肉毒桿菌來減少傷口周邊肌肉的收縮。癒合後則開始搭配除疤貼片或除疤凝膠，一般建議使用約六個月的時間。疤痕的色素或隆起則可以利用雷射的方式加速色素淡化，如：皮秒、脈衝光、飛梭。若是疤痕開始增生甚至產生搔癢疼痛的症狀，則建議注射類固醇，也就是所謂的消疤針治療。嚴重的凹陷性或攣縮性疤痕，則建議外科手術加以處理。

范姜鈞醫師提醒，疤痕是一輩子的印記，要好好照顧傷口，傷口產生的當下，一定要給專業醫師評估處理，並接受妥善的傷口照護，才能預防勝於治療，避免疤痕的增生惡化。

《黑暗榮耀》文同珢滿身傷疤 醫：反覆發炎恐致皮膚潰瘍和癌症