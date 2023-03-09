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美國蓋洛普民調：美對台灣好感度創新高，對中國好感度創新低

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/09 15:46
美國蓋洛普民調顯示，美國對台灣好感度創新高（圖／美聯社）

美國蓋洛普民調顯示，美國對台灣好感度創新高（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）據美國蓋洛普最新民調顯示，美國人對台灣的好感度創新高，而對於中國的好感度則創下新低。

蓋洛普民調顯示，美國人對中國的好感度自2018年後急速下降，直至此次最新民調共下降了38%，好感度以15%創下新低，相當於10個成年人中有約8個對中國抱持負面看法，其中45%為非常負面，39%為一般負面。

最新民調也顯示，77%的美國人對台灣抱持好感，創下蓋洛普自1996年以來共8次調查的新高，與前一次在2021年所調查的數字相比高出5%。

若以政黨來看，對台灣抱持好感的共和黨人占78%，民主黨人81%，無黨派人士75%；對中國抱持好感的共和黨人僅為6%，民主黨人17%，無黨派人士18%。

另外，若未來10年內台海爆發衝突，受訪者中有47%認為會對美國利益造成嚴重威脅，42%認為台海發生衝突是重要事件，但對美國不構成威脅，10%受訪者則認為此事不重要。在前兩次的民調中，對於台海衝突問題，在2004年及2021年分別有23%及30%認為對於美國來說是嚴重的威脅。

至於美國頭號敵人為何？受訪者中有50%的人回答中國，俄羅斯為32%，北韓則為7%。2018年的民調中，北韓曾被最多受訪者票選為美國的頭號敵人。

根據中央社，這項民調於今年2月1日至23日進行，在這期間中國高空偵察氣球入侵美國領空遭擊落，國務卿布林肯（Antony Blinken）訪北京行程也因此延後，美中關係惡化。另外，美國政府官員一再警告北京可能考慮對俄羅斯提供軍援，加劇兩國之間的緊張關係。

蓋洛普這項最新民調抽樣訪問1008名美國成年人，誤差範圍為正負4個百分點之間。
美國
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蓋洛普
民調

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