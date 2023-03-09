3/9台灣本土增9403例COVID-19／輕症「免隔離通報、0+n」3/20上路 最新規定搶先看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內上週(3/3-3/9)平均每日新增10,609例COVID-19確定病例，其中為10,439例本土個案及170例境外移入；另上週平均每日新增研判52例死亡。國內主流病毒株方面，自春節之後，大約這一個半月的時間，仍以BA.2.75和BA.5為主 ，沒有看到有新興病毒株的出現，疫情處於穩定的情況。

指揮中心指揮官王必勝表示，考量COVID-19疾病嚴重度下降，感染者多數為輕症或無症狀個案，且本土疫情穩定、2月起防疫鬆綁未明顯影響疫情，為減少確診對民眾影響、減輕醫療端逐案通報負擔，並與國際防疫調整方向一致。，自今(2023)年3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理。

王必勝說明，3月20日(個案採檢日)起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：使用家用快篩陽性、因配合醫療院所相關感染管制等相關措施篩檢陽性的輕症或無症狀的民眾，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，至快篩檢測結果為陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。此外，由於無須隔離，輕症和無症狀的民眾亦不會收到隔離通知書及簡訊。另0+n自主健康管理屬於指引建議性質，由民眾自主進行，無相關罰則。

指揮中心提醒，為降低感染後引發併發症之風險，65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等具「COVID-19重症高風險因子」之民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物。而符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾仍需通報並隔離治療。

指揮中心表示，為利政策調整推動順利，規劃3月20日至26日為7天緩衝期，供採檢日於本年3月19日(含)以前之民眾及相關單位在緩衝期時可進行通報等相關防治作為及行政作業。

指揮中心指出，配合本次防治政策調整，同步修訂相關配套措施於3月20日實施，包括取消健保卡資料上傳COVID-19檢驗結果自動通報「嚴重特殊傳染性肺炎」方式，請醫療院所改至傳染病通報系統網站或運用醫院電子病歷自動通報(EMR)等方式通報「嚴重特殊傳染性肺炎(併發症)」、取消確診者自主疫調回報機制、取消居家照護遠距諮詢服務、取消確診者同住家人及入境民眾自主防疫措施、停止更新數位新冠病毒健康證明系統(DVC)及健康存摺中確診及檢驗資料、調整因應COVID-19疫情之視訊診療措施、調整確診死亡個案遺體處理感染管制指引、調整醫療機構因應COVID-19個人防護裝備建議等。

指揮中心呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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