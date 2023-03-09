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兒童中毒事件層出不窮　美國研究：近半數死因與鴉片類藥物有關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/09 12:15
最新研究指出，鴉片類藥物是造成兒童中毒死亡的主因。（圖／美聯社）

最新研究指出，鴉片類藥物是造成兒童中毒死亡的主因。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）最新研究指出，鴉片類藥物是造成兒童中毒死亡的主因，該研究於本週三（8日）刊登於美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics)期刊上。

研究人員分析了美國境內40州、2005年至2018年間的死亡數據，5歲以下與中毒相關的死亡案件共有731件，其中近一半約47%個案的死因與鴉片類藥物（包含海洛因和芬太尼）有關，一歲以下嬰兒就佔了42%，五分之三的中毒地點發生在家中。

研究還顯示，這些中毒死亡的案例中，有41%是意外服藥過量所致，但有18%為蓄意行為。值得注意的是，中毒比例更逐年增加，2018年已過半約佔52%，高於2005年的24%。

費城兒童醫院兒科醫學研究員Christopher E. Gaw博士說，隨著美國非處方鴉片類藥物的負擔增加，兒童接觸到這些藥物的機會也越來越多，而這些藥物對他們來說是致命的。

這項研究作者表示，雖然採用單劑量包裝能降低兒童大量誤食的風險，但仍建議從社會不同層面研擬預防措施件，尤其是在貧富差距大的地區，以及提高納洛酮的普及率。此外，嬰幼兒接觸到這些鴉片類藥物的途徑也是值得我們去探究。

鴉片類藥物（Opioid）是具有嗎啡作用的化學物質，主要用途是止痛，包含芬太尼和海洛因。芬太尼為一種人工合成的鴉片類止痛藥，用於治療劇烈疼痛，但其效力比海洛因強50倍，為世界上最致命的藥物之一。而海洛因吸食、注射後能帶來快感，常被作為娛樂性用藥，在某些國家則為醫療用藥，用來緩解疼痛或鴉片類藥物替代療法。

兒童中毒事件層出不窮　美國研究：近半數死因與鴉片類藥物有關
鴉片類藥物
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嬰幼兒
兒童

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