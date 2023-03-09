【更新】行政院長陳建仁：3/20起　台灣篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離•自主健康管理0+N

更新時間: 2023-03-09 14:17

首次發稿: 2023-03-09 11:53

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院長陳建仁今天(9日) 說，現階段是擴大鬆綁防疫措施的時機，他已同意自20日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，而是採取自主健康管理0加N。

指揮中心發言人羅一鈞9日下午在記者會說明, N最多就是10天。指揮官王必勝則提醒, 新制實施後, 確診者外出務必全程戴口罩。

2023/3/9 14:00 指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會超連結

指揮中心日前說明3月有望推動輕症免隔離新制，行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，近期全球疫情趨緩，亞太各國陸續放寬防制措施，加上國內口罩令鬆綁後，疫情並未反彈，指揮中心也推動全民疫苗接種運動，提升群體免疫力，現階段是再擴大鬆綁防疫措施的時機。

陳建仁說，他已同意指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染性肺炎的病例定義，以及篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，採取自主健康管理0加N的政策，盼在疫情可控情況下，保全醫療量能，逐步恢復正常生活，相關措施20日起實施（影片9:20起) 。

根據中央社，陳建仁表示，相關細節將由指揮中心下午記者會宣布，另外請教育部、勞動部妥為對外說明篩檢陽性無症狀學生、教職員、民眾等，自主健康管理期間請假在家的假別，也請各部會配合指揮中心政策，調整相關指引，並鼓勵各對象儘速接種疫苗，維護民眾健康安全。

行政院長陳建仁：3/20起 台灣篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離