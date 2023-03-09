（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）禽流感肆虐，造成大量家禽死亡、遭撲殺，全球面臨嚴重蛋荒。為遏止疫情擴散和病毒基因突變造成人傳人的風險，美國拜登政府正考慮為雞進行大規模的疫苗接種計畫。

2005年，世界衛生組織（WHO）曾警告，為家禽接種疫苗只會助長禽流感傳播，但在近20年後，禽流感病例激增，數千萬雞隻死亡，造成蛋價急遽上漲，迫使拜登政府正視此議題。

《國會山報》報導，美國白宮國家安全委員會發言人在本週的聲明表示，當爆發任何可能會危害食品供應安全的疫情時，美國政府勢必會視情況展開一系列因應措施。

與此同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）雖然一再對外表示，禽流感在人群中引發大流行的風險很低，但這個已遭新冠疫情肆虐三年多的國家，絕不可能坐以待斃。

據了解，當局已將病毒樣本交給藥商研發禽流感基礎疫苗，同時也在詢問是否有檢驗試劑製造商願意著手進行相關研發，類似新冠病毒快篩試劑。

《紐約時報》報導，美國自去（2022）年初爆發禽流感疫情，也是美國史上最嚴重的一次，疫情遍及47州，影響逾5800萬隻養殖或野生禽鳥，疫情甚至蔓延至哺乳動物身上，包含水貂、狐狸、浣熊和熊等，不禁讓人擔心H5N1病毒若發生突變，疫情恐在人群中快速傳播。

WHO統計，自2022年初以來，全球只有9例人類感染H5N1病例，且都是有家禽接觸史的人，這些病例也表明禽流感尚未演變成人傳人。

《紐約時報》提到，農業部已著手測試潛在的家禽疫苗，並與產業人士討論美國首次大規模禽流感疫苗接種計畫。農場的禽鳥類雖然本來就會接種雞痘疫苗，但禽流感借重計畫將是一件棘手的工作，原因在於家禽貿易協會可能對接種疫苗持有分歧意見，部分是因為施打疫苗恐將摧毀價值60億元家禽出口業的貿易限制，這也將是大規模疫苗接種計畫的巨大障礙。

禽流感致全球爆「蛋蛋危機」拜登、美國CDC研擬為雞接種疫苗