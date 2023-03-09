（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）什麼都賣，什麼都不奇怪，但男人穿女人內衣在鏡頭前搔首弄姿，這又是什麼行銷花招？中國直播帶貨最近興起了這「離奇」的銷售方式，疑是為了避開嚴格的網路審查，消費者眼睛不知該往哪兒擺，同時引發不小論戰。

浙江一家平台，日前播出了男性模特兒穿著緞面性感內睡衣的畫面，模特兒擺出愛心與各種可愛動作，遭批有譁眾取寵之嫌。徐姓業者叫屈，稱是為了遵守平台規定，大家各憑本事，工作人員剛好有男性適合，就派他們上場，由於都是1990後生的年輕人，並不覺得彆扭。他也駁斥了所謂剝奪女性工作機會的說法，稱市面上多的是女性賣男性產品的直播間。

根據CNN，中國審查嚴苛，不僅針對敏感政治內容，也不容女性身體過於暴露。今年1月，就傳出有內衣女模直播帶貨秀播到一半被卡掉的情況。

上有政策下有對策，業主改以這種「創新」行銷模式，規避審查。不只男模上陣，在抖音直播間，也不乏女模穿了T恤再穿胸罩、在假人身上展示內衣的方法，以免被審查大隊盯上。

想方設法也要賣，畢竟中國直播產業可是有數十億美元的產值，COVID疫情導致的諸多限令，更刺激了網路買氣。根據官方數據，截至去年6月，中國直播電商商家數量就高達4.6億。網路市場調查公司艾瑞諮詢（iResearch）2021年則預測，到了今年，中國直播產業市場可望來到7,200億美元。

對於暴露女體的取締動作，早於2015年就開始。當年聲量頗高的陸劇《武媚娘傳奇》，就因充斥乳溝畫面被開鍘、撤下平台，劇組只好把許多鏡頭修剪為女星臉部特寫，網路一片罵聲。

事實上，男性網紅賣女性用品，在中國並不少見，甚至有人因此被拱上直播王地位。「口紅一哥」李佳琦就曾創下5分鐘賣出15,000條唇膏的紀錄，在直播界呼風喚雨。他總是能自在地鏡頭前將美妝、保養品往臉上擦，毫不生澀，霸氣外漏。

男主播賣女內衣一事，也引發了侵犯女權的批評。

中國微博博主「她刊iiiher」1月時提到，中國自古以來，「對女性的規訓最終大多成就了男性」。「女人不能當內衣模特，應該讓男人來，因為女人的身體太放蕩。以前的京劇行當，女性不能演旦角，應該讓男性來演，因為女性拋頭露面有傷風化。」「為了把另一半競爭者趕出賽道，他們能編出千百種理由。」

【不倫不類】男模特兒賣女性內衣 中國直播帶貨出新招避審查