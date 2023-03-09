【心碎釀的舞看了會醉】以色列編舞家將失戀極度悲傷化成動力　Dior操刀暗黑絕美舞衣台灣首度亮相！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)失戀了就跳舞吧！以色列編舞家Sharon Eyal迷幻暗黑舞作《心碎蠻荒之旅》將於兩廳院登場，帶領觀眾開啟一趟私密療癒之旅。

學不來的豐富肢體語言，身體彎成怪異角度卻讓人看了舒服，這就是Eyal的魔力！被英國《衛報》譽為「本世紀最令人不安卻又獨樹一格的編舞家之一」、《紐約時報》大讚「作品強大充滿力量」，Eyal與其創立的L-E-V舞團將於台灣國際藝術節（TIFA）亮相。

Eyal喜歡在夜店跳舞，熱愛跟音樂家合作，編舞過程十分隨興，通常是即興創作被拍攝下來後再讓其他舞者觀看學習，跳舞時她的腦子裡一片空白，「重點不是我在想什麼，而是我的感覺、精神和夢想，其實更像是放手，而不是去了解。」



Sharon Eyal。(圖/兩廳院)

Sharon Eyal編舞過程。(Sharon Eyal Instagram)

L-E-V舞團歷經全球超過13個國家、近100場巡迴演出，此次將於台灣演出《心碎蠻荒之旅》（The Brutal Journey of the Heart），由Dior首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri量身打造舞衣、以色列電子樂之父父DJ Ori Lichtik操刀音樂設計，搭配民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入極具爆發力的舞蹈。

愛情是Eyal創作核心，《心碎蠻荒之旅》是她以「愛」為主題的第三部曲，也是最終章，著重為愛所傷的心、修復與重整的旅程，作品借鑑日裔美籍作家柳原漢雅（Hanya Yanagihara）的《渺小一生》 （Little Life）內文：「愛已逝去，心已破碎，但生活仍在繼續，失去的會得到弭平，心碎蠻荒之旅終將痊癒」，探問傷痛的意義。

雖然這齣舞作的基底很悲傷，但也參雜喜悅，Eyal表示，「這齣舞作的靈感來自於心碎時極度悲傷的感受，但更想表達的是（人們）在療傷過程中，那種悲喜交錯的心情，在失去後試著強顏歡笑、試著振作，有時你嘗試了卻不一定奏效，反而更令人難過失望，或像是當你哭到不行時就想笑，或笑到不行時會想哭，我想傳達就是這種反覆極端的感覺，而我們也終將在這段旅程中痊癒。」



Maria Grazia Chiuri打造《心碎蠻荒之旅》舞衣。(圖/兩廳院)

《心碎蠻荒之旅》透膚紋身紅心舞衣由Dior首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri量身打造，DIOR更三度指名與她合作形象廣告及時裝秀編舞，Maria Grazia從Eyal提供的29個關鍵字的情緒，包含慾望、憤怒、忌妒等轉成服裝設計，點綴大自然元素，畫龍點睛的胸前紅色愛心更像一顆血流不止受傷的心。

Eyal表示，她們初識時一拍即合，十分有默契，「我們只要透過交談、感受對方，她就能從中獲得靈感，將我的想法化為現實！」

《心碎蠻荒之旅》將於3月10日至12日國家戲劇院登場，更多訊息詳見網站 。