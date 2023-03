台灣民主外交民間接力　2023國會開放與監督論壇3/14登場

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)長期關注國會監督議題的公民組織,公民監督國會聯盟(Citizen Congress Watch)今(9)日在台北召開記者會並表示,健全的國會外交,關係台灣的發展與國際定位,除官方的努力外,民間團體能用更靈活的姿態與世界民主國家交流,自3月14日起一連二天,他們將舉辦「國會開放與監督國際論壇:藉公民參與強化國會的透明與課責」,把台灣作為亞洲民主先進國的經驗與全世界分享。

全球受到疫情影響,台灣的國會外交卻日漸活躍。公督盟國際事務委員會召集人謝東儒表示,近年來,立法院積極組團參訪諸多國家,進行深度交流,來自各國的代表團來台次數暴增,成果豐碩,但因缺乏系統性的留存,立委們與外國政要的交流重要成就與經驗,卻隨著立委更迭有所流失無法延續,令人扼腕。

謝東儒指出,立法院院長曾公開期盼能修正「立法院組織法」增設國際事務處,公督盟呼籲立法院盡速修法,透過成立國際事務處,傳承歷屆委員外交經驗。他也期許,在國際事務處的成立後,可以幫助被列為高風險國家的民間團體來台交流,如這此只能遠端與會的巴基斯坦與斯里蘭卡的民主友人,他亦在此向國會和外交部呼籲,台灣在和他國分享我國民主的寶貴經驗的同時,我國應在簽證上持更開放、更彈性的作為,以促進國際交流。

「國會開放與監督國際論壇:藉公民參與強化國會的透明與課責」(Parliamentary Openness and Monitoring Forum: Strengthening Parliamentary Transparency and Accountability through Citizen Participation)是由台灣公民監督國會聯盟、美國國際民主協會(National Democratic Institute)與西敏寺民主基金會(Westminster Foundation for Democracy)共同於3月14至15日在新板希爾頓酒店舉辦,以延續2022年的國際交流能量,期望達到區域民主的提升,鞏固印太地區的安全與穩定。

公督盟副執行長甘順基表示,本次國際論壇邀請來自全球各國的議會監督組織與專家學者蒞臨台灣,包含英國的民主運動者Sarah Castell、印尼的Ahmad Hanafi、科索沃的Violeta Haxholli、Albana Rexha,阿根廷的Juan Krahl、Maria Baron蒞臨台灣進行交流,巴基斯坦的Muddassir Rizvi、斯里蘭卡的Rohana Hettiarachcie則以遠端方式與會。

甘順基期待透過演講者和參與者之間的經驗分享與交流,激盪出全球議會開放與監督的新方法,鞏固民主,深化改革,並以台灣作為樞紐,帶動亞太公民社會推動開放與監督國會的能量。

「國會開放與監督國際論壇:藉公民參與強化國會的透明與課責」有提供中英文即席口譯,參與者能夠依據自己熟悉的語言加入討論。一同交流全球議會開放與監督之挑戰和趨勢,包括威權勢力的興起、假訊息、數位轉型和地緣政治影響等問題。

3月14日當天安排三場講座,分別就「國會觀點:如何達成開放、積極回應且並負責的國會」、「公民社會觀點:國會監督成就與趨勢」以及「亞太地區的國會透明與民主韌性」三大主題進行演講,最後分組討論,「不同層級議會在對抗貪腐能夠扮演的角色」(雙語)與「公民科技與開放資料如何協助立法過程中的公民參與」(英語),第一場配有即席翻譯,令台灣的與會者有機會與國際來賓深入交流各國國會監督議題。

3月15日安排本次論壇的主題演講「開放國會的全球經驗」,將對不同國家公民團體參與國會監督的模式進行探討。第二場「開放國會行動方案的執行與期望—以台灣、科索沃、北馬其頓經驗為例」邀訪過往較少與台灣接觸的巴爾幹國家講者分享當地民主經驗。最後一場「如何增進國會開放工作的支持與社會影響力」,則探討各國公民參與組織如何跟大眾溝通,讓一般民眾了解開放國會運動的重要性與意義。

台灣經歷民主化轉型三十多年,過去一直以後進國家姿態向民主先進國學習,少有以台灣為中心出發的國際民主論壇,公督盟表示,這次論壇是一次難得的機會,將台灣作為亞洲民主先進國的經驗與全世界分享。

照片由公督盟提供