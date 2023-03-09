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台灣史博館攜芙彤園推「常玉歡慶禮盒」　　館藏四大裸女圖好吸睛

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/09 09:58
常玉歡慶禮盒。（圖/史博館）

常玉歡慶禮盒。（圖/史博館）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立歷史博物館再次與芙彤園公司合作推出「常玉歡慶禮盒」，該公益文創產品未來銷售所得的5%，將共同捐贈給「勵馨社會福利事業基金會」為主等社會公益團體。

「常玉歡慶禮盒」於昨（8）日發表會正式亮相，本次推出的9項產品皆採全新包裝，由館方所挑選授權的4幅常玉作品為靈感來源，精彩大作描繪女性之美，包括《人約黃昏後》、《浴女》、《裸女》與《四女裸像》等館藏。

史博館館長梁永斐表示，雙方品牌在共有理念的基礎上合作，強調性別平權、文化近用權，永續共好的觀念，史博館致力推動平權，以五大價值核心「連結、參與、創新、共融、永續」展現文創品牌力，推動藝術典藏全民共享，帶動藝術經濟，打造館藏活化為目標。

台灣史博館攜芙彤園推「常玉歡慶禮盒」　　館藏四大裸女圖好吸睛
史博館館長梁永斐與芙彤園創辦人詹茹惠啟動開箱儀式。（圖／史博館）

梁永斐強調，合作最初因環境永續及社會共好理念相近，從「公益文創」的觀點出發，將館藏經典融入香氛洗沐，結合芙彤園的環境永續製程，推出如「常玉浴女香氛禮盒」、「花開四季每日療癒十支組」與「視障學員公益調香」等品項，每次也都將銷售部分回饋給不同的公益組織。

芙彤園創辦人詹茹惠表示，芙彤園在台東與契作農，一起努力使用自然農法復育土地，在公益上與史博館合作，讓藝術從博物館走入生活，創立公益共好生態系，邀請百大企業行動響應支持，訂閱常玉歡慶禮盒一畝香草田，支持永續及公益，感受大自然的香氛療癒力。邀請各界共同響應博物館文創與社會公益，重視環境永續，支持友善平權，累積跨界資源，建立善的循環，一同共好。
史博館
芙彤園

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