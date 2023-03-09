（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）世界棒球經典賽（WBC）台灣隊儘管處於落後但仍力爭上游，吳念庭7局下敲出2分砲、為本屆經典賽首轟，但投手群失分過多，台灣隊追分不及，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗。

睽違10年，世界棒球經典賽預賽重回台中舉行，A組賽程8日正式點燃戰火，台灣隊首戰面對巴拿馬隊，許多球迷帶著中華民國國旗到場為台灣好手們加油打氣。中央社

巴拿馬8日預賽首戰以12比5擊敗台灣、拿下隊史首勝，如何應對台灣滿場2萬人主場球迷壓力，巴拿馬總教練歐提茲笑說：「努力得分」。

2023年世界棒球經典賽睽違10年再回到台中舉辦，昨(8日) A組預賽在洲際棒球場開打，晚場由地主台灣隊迎戰巴拿馬，湧入滿場2萬名觀眾入場，總統蔡英文透過影片獻上祝福，由副總統賴清德、美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，賴清德開完球後也有到觀眾席看球、替台灣隊加油。

世界棒球經典賽A組預賽正式開打，8日晚間在台中洲際棒球場舉行開幕式(上圖) ，由副總統賴清德（下圖右）與美國職棒傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）（下圖左）共同開球。中央社

台灣隊8日比賽由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況，先被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場，接替投球的陳冠偉沒能止血，接連被敲2支安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止血，巴拿馬4局攻下5分、奠定勝基。

台灣隊前4局沒有拿下分數，5局下1人出局後林立跑出內野安打，靠著滾地球上到二壘，張育成適時安打、送回台灣隊第一分，張育成上壘也比出招牌的「敬禮」手勢。

2023世界棒球經典賽A組預賽8日正式點燃戰火，晚間在台中洲際球場上演台灣與巴拿馬之戰，台灣打者張育成(上圖) 在5局比分落後時，適時敲安助隊追回1分。 中央社

世界棒球經典賽預賽睽違10年重回台中舉行，台灣隊8日晚間首戰對上巴拿馬隊，地主球迷們舉起中華民國國旗與球員看板，齊心為台灣加油打氣。 中央社 112年3月8日

台灣隊6局上投手群再有狀況，鄧愷威接替投球，先投出觸身球保送、四壞保送、再發生失誤讓巴拿馬攻佔滿壘，1個出局數都沒有抓到就退場，接替投球的曾峻岳也沒能止血，暴投先掉1分，再被阿拉烏斯（Jonathan Araúz）敲安失掉2分。

曾峻岳掉分後沒能及時回穩，接連投出保送、被敲安打再掉分退場，吳哲源接手投球被敲安打再掉2分，巴拿馬打了近一輪才出現出局數，單局攻下6分、拉開領先差距。

台灣隊6局下再起攻勢，靠著保送、滾地球推進、鄭宗哲適時安打追回1分，巴拿馬7局上再拿1分、將領先差距拉開至10分。

台灣隊7局下靠著吳念庭的2分砲幫助球隊續命，免於被提前結束比賽，鄭宗哲8局下跑出三壘打、也跑回台灣隊第5分，但打線追分不及、仍吞下敗仗。

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽開打，地主台灣隊8日晚間在台中洲際棒球場迎戰巴拿馬隊，7局下，台灣隊吳念庭開轟(上圖) ，為球隊再添2分。 中央社

2023世界棒球經典賽A組預賽8日起在台中洲際棒球場展開，台灣隊（圖）首戰巴拿馬，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗；賽後選手到投手丘圍圈向球迷致意，神情難掩失落。中央社

2023年世界棒球經典賽巴拿馬預賽首戰展現打擊火力，大比分差擊敗台灣隊、拿下經典賽隊史首勝，中央社引述總教練歐提茲（Luis Ortiz）賽後記者會表示，與台灣交手是一場很棒的比賽，雖然比賽前半段沒有太多得分機會，4局把握機會搶分，本來就對巴拿馬隊的打擊實力很有信心。

巴拿馬隊拿下經典賽隊史首勝，歐提茲表示，「拿下這場勝利當然很高興，但我們還沒有成就什麼，如果晉級第二輪，我會露出多一些笑容。」

面對台灣主場滿場2萬名球迷應援，加油聲十分嚇人，被問起巴拿馬隊有什麼應對策略，歐提茲笑說，「得分之後觀眾就會安靜下來，我們必須努力搶分，對抗台灣球迷熱情的應援。」

【世界棒球經典賽】台灣主場滿場2萬球迷聲勢嚇人 巴拿馬「努力得分」搶首勝

2023世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日起正式在台中洲際棒球場展開，台中市政府也在府前廣場舉辦賽事直播，吸引許多球迷前往關注台灣隊比賽。（台中市政府提供）中央社