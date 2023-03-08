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南韓企業代日本企業賠償　95歲強徵勞工受害者親上前線抗議：太冤枉而不能死

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 18:45
高齡95歲的梁錦德即使行動不便，仍堅持至首爾最前線參與抗議（圖／美聯社）

高齡95歲的梁錦德即使行動不便，仍堅持至首爾最前線參與抗議（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府於6日宣布，二戰期間遭日本強徵勞工，且獲最高法院判賠的受害者，將由南韓民間企業代為賠償，此舉立刻引起了反對聲浪，一名95歲的受害者拖著年邁的身軀，大老遠從光州到了首爾市政廳抗議的最前線，她說道，「即使活到了95歲，還是因為太冤枉了而無法闔眼」。

這名95歲的受害者名為梁錦德，在此一週前的3月1日為南韓「三一節」，當時她也親自前往104年周年紀念儀式，並對南韓總統尹錫悅所發表的言論高聲表達不滿。

尹錫悅在紀念儀式中說道，「日本已從過去的軍國主義侵略者，轉變為攜手合作的夥伴」，一改歷任總統對日本所發表的強硬談話，望未來與日本在各方面有更多的合作。

綜合韓聯社報導，梁錦德在1944年就讀羅州公立普通學校6年級，當時她在日本校長的半強迫說服下，被動員到了日本三菱重工業所營運的名古屋飛機製造所。她曾說道，日本校長原承諾她，只要她到了日本，就會供她念書，事後卻被送到三菱重工做苦工，不僅沒有拿到任何工資，就連想吃日本女生吃剩的飯菜，那些飯菜也會被惡意踐踏。

梁錦德在日本戰敗後，經歷了一番波折後，終於被解放回故鄉，但也因被誤認為是慰安婦，遭到眾人的冷眼對待，後來的她為了能聽到日本的一句道歉，整整奮鬥了31年。

從1992年開始，她開始在日本進行了3項訴訟，皆是針對日本政府及戰犯企業，最後雖然都敗訴了，但不放棄的她在律師及市民團體的幫助下，重新於南韓國內提起訴訟，最終在2018年在最高法院獲得了勝訴。

對於一名超過90歲的年長者來說，遠距離移動並非易事，再加上梁錦德健康狀況不佳，但她認為，她必須親自出面抗爭，她擔心若她不出面，政府不會好好處理這些事。

協助照顧梁錦德的日治強徵勞工市民協會事務處長金鄭銀（音譯）表示，梁奶奶雖然年紀大了，忘記了很多以前的事，但小時候被強徵勞工的記憶，以及30年來抗爭的記憶卻似乎記憶猶新，他也曾試圖攔阻年事已高的奶奶衝至抗議現場，但奶奶卻認為已經堅持三十年的她，必須堅持下去。

另外還有一名同樣身為受害者的金成柱也到了抗議現場，當時被強徵勞工的她，左手手指慘遭截斷，不僅遭到日本主管的嘲笑，手指還被拋到空中。

南韓企業代日本企業賠償　95歲強徵勞工受害者親上前線抗議：太冤枉而不能死
左為金成柱，右為梁錦德，手上牌子寫著「三菱謝罪、賠償」（圖／美聯社）

南韓最高法院於2018年判決日本製鐵公司與三菱重工公司應負賠償責任，但兩大企業拒絕賠償，參與訴訟的受害者再次以最高法院的判決為依據，望能強制執行，但日本企業認為該程序不合理，提出了再上訴，而該案件卻依然被最高法院擱置著。

日治強徵勞工市民協會代表李國言（音譯）表示，放著判決的正當賠償管道不管，無辜的韓國企業為什麼突然要承擔日本企業的賠償責任？他說道，包含梁錦德在內的日治時期下的受害者，他們想要的只是身為加害者的日本政府及日本企業的道歉，並得到他們正當的賠償。

延伸閱讀：南韓總統尹錫悅：日本已從侵略者轉為合作夥伴　美·日皆表支持
遭批「屈辱外交」日本強徵勞工由南韓民間企業代為賠償　尹錫悅：符合韓日共同利益

南韓企業代日本企業賠償　95歲強徵勞工受害者親上前線抗議：太冤枉而不能死
南韓
日本
強徵勞工
三一節

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更新時間 : 2023-03-08 19:49 GMT+08:00

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