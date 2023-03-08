新北市婦女會表揚27對模範婆媳　侯友宜：國和家一樣都要心存感念彼此包容

新北市婦女會為嘉勉、肯定跨足家庭與社會， 一方面努力打造幸福家庭，另方面在各行各業中大放異彩， 特於婦幼節舉辦「花現繽紛．戀戀馨情」模範婆媳表揚大會， 共表揚27對模範婆媳。新北市長侯友宜到場鼓勵， 他從婆媳相處之道，談到齊家治國。侯友宜表示， 國家就像家庭一樣，容或有時有不同意見，但若能心存感念、 彼此包容忍讓，則最終都能團結和諧、目標一致。 他也祝福所有在場及天下的婦女，在這節日快樂幸福。

新北市婦女會理事長陳吳惠純表示，時代在變，三代同堂已少見， 婦女要身兼養兒育女和經濟分擔，責任有時比男人更重， 可說是家庭的中堅，也是社會穩定的力量。 表揚目的在喚起溫良孝悌的傳統美德，以及犧牲奉獻、 相互體貼的精神，希望藉此活動為社會大眾注入正面能量， 樹立婆媳相處典範。

獲得模範婆媳的吳高碧珠和黃慎君，婆婆吳高碧珠從雲林北上， 與先生胼手胝足創業，現擔任曼都國際股份有限公司董事會監察， 全省300家曼都美容美髮店，吳高碧珠即擁有6家直營店， 帶領150餘位員工。此外更熱心於公益， 曾擔任新北市工商婦女聯誼會總會長、新北市婦女會理事長， 每年在永和國父紀念館舉辦「愛要從頭」義剪義燙活動， 迄今已屆滿20年，受益長輩超過2萬人。

媳婦黃慎君也在曼都美容部服務，她自嫁入吳家後即和公婆、 小姑同住超過20年，一家和樂融融，相敬如賓； 吳高碧珠視黃慎君有如女兒，黃慎君則說自己有2對父母。 對外事業上同為夥伴，對內一家八口三代同堂。 黃慎君用舞蹈形容婚姻，有時是夫妻雙人舞；有時是親子舞； 更多時候是家庭的團體舞，可見對家庭的重視。

萬里區媳婦林麗華與86歲高齡婆婆鄧沈蘭四代同堂， 婆媳每天到菜園種菜，平日也會帶著婆婆一起做公益， 定期到衛生所辦理老人共餐服務，媳婦擔任志工掌廚烹煮， 婆婆則學習才藝和運動；兩人並到法鼓山幸福廚房教授素食， 婆婆還摘自家菜園蔬果和大家分享。

烏來區楊益紅遠從大陸廣西嫁來， 與婆婆高游春花一起在台北力霸大飯店從事房務工作。 婆婆罹癌開刀化療期間，楊益紅悉心照顧，讓婆婆非常感念， 常向左鄰右舍誇讚媳婦的乖巧和孝順， 目前婆媳兩人還一起在烏來美人湯溫泉館持續工作。

立委林德福、洪孟楷、新北市議員金瑞龍、陳家琪、葉元之、 台北市議員李彥秀，和社會局副局長吳淑芳、市政顧問李麗圳等， 亦到場祝賀。