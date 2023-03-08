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新北市婦女會表揚27對模範婆媳　侯友宜：國和家一樣都要心存感念彼此包容

By 台灣英文新聞
2023/03/08 17:30
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

新北市婦女會為嘉勉、肯定跨足家庭與社會，一方面努力打造幸福家庭，另方面在各行各業中大放異彩，特於婦幼節舉辦「花現繽紛．戀戀馨情」模範婆媳表揚大會，共表揚27對模範婆媳。新北市長侯友宜到場鼓勵，他從婆媳相處之道，談到齊家治國。侯友宜表示，國家就像家庭一樣，容或有時有不同意見，但若能心存感念、彼此包容忍讓，則最終都能團結和諧、目標一致。他也祝福所有在場及天下的婦女，在這節日快樂幸福。

新北市婦女會理事長陳吳惠純表示，時代在變，三代同堂已少見，婦女要身兼養兒育女和經濟分擔，責任有時比男人更重，可說是家庭的中堅，也是社會穩定的力量。表揚目的在喚起溫良孝悌的傳統美德，以及犧牲奉獻、相互體貼的精神，希望藉此活動為社會大眾注入正面能量，樹立婆媳相處典範。

獲得模範婆媳的吳高碧珠和黃慎君，婆婆吳高碧珠從雲林北上，與先生胼手胝足創業，現擔任曼都國際股份有限公司董事會監察，全省300家曼都美容美髮店，吳高碧珠即擁有6家直營店，帶領150餘位員工。此外更熱心於公益，曾擔任新北市工商婦女聯誼會總會長、新北市婦女會理事長，每年在永和國父紀念館舉辦「愛要從頭」義剪義燙活動，迄今已屆滿20年，受益長輩超過2萬人。

媳婦黃慎君也在曼都美容部服務，她自嫁入吳家後即和公婆、小姑同住超過20年，一家和樂融融，相敬如賓；吳高碧珠視黃慎君有如女兒，黃慎君則說自己有2對父母。對外事業上同為夥伴，對內一家八口三代同堂。黃慎君用舞蹈形容婚姻，有時是夫妻雙人舞；有時是親子舞；更多時候是家庭的團體舞，可見對家庭的重視。

萬里區媳婦林麗華與86歲高齡婆婆鄧沈蘭四代同堂，婆媳每天到菜園種菜，平日也會帶著婆婆一起做公益，定期到衛生所辦理老人共餐服務，媳婦擔任志工掌廚烹煮，婆婆則學習才藝和運動；兩人並到法鼓山幸福廚房教授素食，婆婆還摘自家菜園蔬果和大家分享。

烏來區楊益紅遠從大陸廣西嫁來，與婆婆高游春花一起在台北力霸大飯店從事房務工作。婆婆罹癌開刀化療期間，楊益紅悉心照顧，讓婆婆非常感念，常向左鄰右舍誇讚媳婦的乖巧和孝順，目前婆媳兩人還一起在烏來美人湯溫泉館持續工作。

立委林德福、洪孟楷、新北市議員金瑞龍、陳家琪、葉元之、台北市議員李彥秀，和社會局副局長吳淑芳、市政顧問李麗圳等，亦到場祝賀。

更新時間 : 2023-03-08 19:49 GMT+08:00

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