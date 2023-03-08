新北創新教育加速器計畫　激發林口學子勇奪國際發明展1金2銀

新北市再傳捷報！2022年第九屆「高雄國際發明暨 設計展」共32個國家、437件專利作品參賽。新北市林口高中、 康橋國小共推出3件作品，獲得1金及2銀的優異成績， 得獎率百分之百，其中林口高中更已蟬聯5年得獎。今(8)日市政 會議獻獎，展現新北市學子強大的研發能量。

市長侯友宜表示，新北市2019年起推動創新教育加速器計畫， 鼓勵學校提出創新教育方案，進行跨國、跨校、 跨學制及跨領域的合作，讓教育環境持續優化。參賽學生透過校際交流，激盪創意與實作能力，提升競賽層次。 未來將配合雙語教育推動，增進投入國際賽事的信心， 培植國際菁英人才。

林口高中學生佐藤仁美獲金牌獎殊榮，她改良地震預警裝置， 讓價格高昂的裝置，得以平價化，有助於地震預警的普及性。 她本人表示，此次參與國際賽事， 透過物聯網和光柵繞射等專業知識，以不同角度觀察， 了解現有地震儀的優缺點。

林口高中學生王心怡以「智慧交通管制燈」榮獲銀牌獎， 改善現有的紅綠燈裝置及危險交通地形的預警裝置。她表示， 培訓過程不斷練習海報製作和英文口頭發表，每次的收穫都不同， 也曾想放棄，但站上頒獎台的那刻，為自己的努力感到驕傲。

與林口高中共同參與培訓的林口康橋國小學生梁爾珊表示， 第一次參加科學發明競賽，正好遇到新冠病毒疫情， 人們常需要使用快篩檢測，但鼻咽喉快篩易使人不舒服，所以， 和林禹同、張任鈞同學合作討論發明快篩檢測輔助裝置，將目前「快 篩拭子沿著溝槽進入鼻腔」的模式，透過輔具予以標準化， 使鼻腔採樣更精準，因而獲得銀牌獎。

林口高中校長高栢鈴表示，在新北創新教育加速器計畫的支持下， 學校充分引進大學及跨校專業師資，並將資源普及至康橋小學。 平日由校內STEAM團隊教師提供常規課程， 假日則由華梵教授及內湖高工IOT中心的專業師資協助技術指導與 工程實作，再由校內主任陳思樺培訓學生英語表達力， 才有今日優異的成績。

教育局表示，學生們在高張力競賽中， 全程以英文介紹自己夢想成真的作品，並獲得評審青睞， 創發研發能力、英語口說能力皆值得肯定。 新北市將持續推動創新教育加速器，落實教育資源共享的精神， 創造更多跨國、跨校、跨學制及跨領域的學習機會。

林口高中佐藤仁美(右)以「新型地震測量儀」獲金牌獎，王心怡(左)以「智慧交通管制燈」獲銀牌獎。(照片來源：新北市教育局提供)

銀牌獎-「快速採集引導裝置」，將目前快篩拭子沿著溝槽進入鼻腔的模式，透過輔具予以標準化，使鼻腔採樣更精準。(由左至右：林禹同、張任鈞及梁爾珊 / 照片來源：新北市教育局提供)