新北創新教育加速器計畫　激發林口學子勇奪國際發明展1金2銀

新北市再傳捷報！2022年第九屆「高雄國際發明暨設計展」共32個國家、437件專利作品參賽。新北市林口高中、康橋國小共推出3件作品，獲得1金及2銀的優異成績，得獎率百分之百，其中林口高中更已蟬聯5年得獎。今(8)日市政會議獻獎，展現新北市學子強大的研發能量。
市長侯友宜表示，新北市2019年起推動創新教育加速器計畫，鼓勵學校提出創新教育方案，進行跨國、跨校、跨學制及跨領域的合作，讓教育環境持續優化。參賽學生透過校際交流，激盪創意與實作能力，提升競賽層次。未來將配合雙語教育推動，增進投入國際賽事的信心，培植國際菁英人才。
林口高中學生佐藤仁美獲金牌獎殊榮，她改良地震預警裝置，讓價格高昂的裝置，得以平價化，有助於地震預警的普及性。她本人表示，此次參與國際賽事，透過物聯網和光柵繞射等專業知識，以不同角度觀察，了解現有地震儀的優缺點。
林口高中學生王心怡以「智慧交通管制燈」榮獲銀牌獎，改善現有的紅綠燈裝置及危險交通地形的預警裝置。她表示，培訓過程不斷練習海報製作和英文口頭發表，每次的收穫都不同，也曾想放棄，但站上頒獎台的那刻，為自己的努力感到驕傲。
與林口高中共同參與培訓的林口康橋國小學生梁爾珊表示，第一次參加科學發明競賽，正好遇到新冠病毒疫情，人們常需要使用快篩檢測，但鼻咽喉快篩易使人不舒服，所以，和林禹同、張任鈞同學合作討論發明快篩檢測輔助裝置，將目前「快篩拭子沿著溝槽進入鼻腔」的模式，透過輔具予以標準化，使鼻腔採樣更精準，因而獲得銀牌獎。
林口高中校長高栢鈴表示，在新北創新教育加速器計畫的支持下，學校充分引進大學及跨校專業師資，並將資源普及至康橋小學。平日由校內STEAM團隊教師提供常規課程，假日則由華梵教授及內湖高工IOT中心的專業師資協助技術指導與工程實作，再由校內主任陳思樺培訓學生英語表達力，才有今日優異的成績。
教育局表示，學生們在高張力競賽中，全程以英文介紹自己夢想成真的作品，並獲得評審青睞，創發研發能力、英語口說能力皆值得肯定。新北市將持續推動創新教育加速器，落實教育資源共享的精神，創造更多跨國、跨校、跨學制及跨領域的學習機會。
林口高中佐藤仁美(右)以「新型地震測量儀」獲金牌獎，王心怡(左)以「智慧交通管制燈」獲銀牌獎。(照片來源：新北市教育局提供)
銀牌獎-「快速採集引導裝置」，將目前快篩拭子沿著溝槽進入鼻腔的模式，透過輔具予以標準化，使鼻腔採樣更精準。(由左至右：林禹同、張任鈞及梁爾珊 / 照片來源：新北市教育局提供)