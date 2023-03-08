臺灣永續、淨零共好　臺灣首檔ESG低碳指數暨ETF發表會熱鬧登場

「臺灣永續、淨零共好–臺灣首檔ESG低碳指數暨ETF發表會」於3月7日安排三場專題演講，第一場專題演講主題為「臺灣ESG低碳50指數」介紹，由臺灣指數公司（臺指公司）陳文練副總經理主講，內容主要包括指數編製目標與方法、ESG及低碳篩選指標、指數績效表現及特色與亮點等。

臺指公司陳副總指出，為呼應國內、外減碳轉型的大趨勢，「臺灣ESG低碳50指數」以低碳指標、企業ESG表現，搭配財務品質與市值等，選取大型權值股，以表彰具低碳永續競爭力之大型股績效表現。依據回測資料顯示，截至今年2月底，「臺灣ESG低碳50指數」近五年平均報酬（15.82%）、年化夏普比率（81.52%）及年化殖利率（4.35%）皆優於發行量加權股價指數（12.82%、74.08%、4.13%）。藉由指數發布，鼓勵企業出具永續報告書、揭露碳排資訊，實質減碳，為投資、產業與地球永續創造三贏。

第二場專題演講主題為「台灣永續評鑑」介紹，由國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心（企業永續發展研究中心）池祥麟主任主講，內容主要包括評鑑特色與架構簡介、評鑑結果基本分析等。池主任指出，「台灣永續評鑑」模型與世界主流之永續績效評選準則趨勢同步，評鑑模型分為社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D)四大構面(SEED)、22類次構面、92類議題及超過300題項，系統性檢視企業面對永續風險與機會之相關議題之績效表現。依據最新一期（2022年）「台灣永續評鑑」結果，整體評鑑涵蓋658家企業，整體企業永續呈現進步趨勢，以金融業與電子業表現較佳。

壓軸第三場專題演講主題為「群益台灣ESG低碳ETF」介紹，由群益投信張菁惠副總經理主講。張副總指出，「群益台灣ESG低碳ETF」追蹤「臺灣ESG低碳50指數」，成分股從上市公司精選「台灣永續評鑑」等級達BBB級（含）以上，排除涉及爭議性產業（如：賭博、菸草、情色、軍武等企業），挑選近一年已獲利企業，保留市值百大企業龍頭，再排除金融業與非金融業碳排指標最高20%者，透過指標層層篩選，期能「淨化」成分股、也「進化」績效與股息。「群益台灣ESG低碳ETF」預計於3月8日掛牌，發行價格為新臺幣15元，提供投資人擁抱護國神山群、掌握碳金商機，參與淨零碳排趨勢紅利之投資選項。

根據Morningstar統計資料，截至2022年12月底，全球永續型基金資產管理規模達2.5兆美元；其中亞洲（不含日本）市場達520億美元，儘管2022年第四季受市況影響資金淨流出2,200萬美元，臺灣仍淨流入5.6億美元，顯示投資人十分重視ESG投資。為配合證交所積極建構「資本市場ESG生態系」、「多元化ESG商品」，臺灣指數公司參考國際作法編製「臺灣ESG低碳50指數」，授權群益投信今日上市「群益台灣ESG低碳ETF」(00923)，冀鼓勵並引導資金流入永續經營表現優異的企業，並方便投資人參與ESG投資，以實際行動支持臺灣淨零。