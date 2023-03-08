吃昆蟲減少碳足跡！穿戴異國服飾學禮儀 獲全國教案雙特優

教育部日前頒發111年度全國性多元文化教育優良教案甄選獎項，新北市榮獲特優2件、優等2件、甲等佳作等4件，其中秀朗國小、石門國小團隊更分別摘下新住民語文學習教材教案設計類、多元文化教育教案設計類特優獎項，連續2年囊括雙項特優。今(8)日於市政會議中，獲獎學校將亮眼成績獻給市長，分享得獎榮耀與喜悅。
市長侯友宜指出，新北市不僅擁有全台最多人口，新住民人數更居全國之冠已逾11萬人，透過教育局、輔導團與學校老師協力推動多元文化暨國際教育，引導學生認識理解不同族群文化的差異，進而學習欣賞與尊重多元文化，成為世界公民。
教育局表示，新北市積極培育新住民語文母語教師，111學年度有7語152位教師，開班數有近1,300班，逾3,700名學生選修，全國最多。教育局持續鼓勵學校與教支人員藉由語言學習結合文化體驗，將各國穿著、用餐文化體驗及真人圖書館等融入課程教案設計中，引導學生認識不同族群的文化，深化多元文化素養。
秀朗國小以「掀開馬嘛嘛的面紗」教案榮獲特優，馬來語支援人員黃寶雲老師表示，學生看到課本有位穿著黑色長袍、頭巾蒙面，全身包緊緊的婦女，馬上詢問：不熱嗎？如何用餐？激起她想要設計讓學生理解馬來西亞各族群文化的教案！4年級康宸瑜同學分享，學習馬來語並體驗穆斯林不同教派的服飾與頭巾穿戴方式，不僅是女生，男生也有相關穿戴禮儀；另外左手用來如廁，比較不乾淨，所以用乾淨的右手抓飯吃以及拿物品給對方是基本禮儀，回家後要跟家人分享不同的文化原來與生活習慣息息相關，讓大家一起學習、尊重及欣賞多元文化的美麗。
石門國小以「『從心·蟲新』出發—食蟲文化你我他」教案榮獲特優，編撰教案的游嘉萍老師表示，石門有山有海，透過在地課程結合社會、自然、數學及藝術等跨領域來發想課程藍圖，並從學生被虎頭蜂螫頭的經驗談起，進而連結在地釀製蜂酒的文化，結合SDGs「消除飢餓」之議題，使學生延伸思考全球飢餓問題是否能透過食蟲方式來解決，再延伸至其他國家食用昆蟲餐點的文化，希望藉由課程活動帶領學生破除舊有迷思，進而認識與尊重食蟲文化。
石門國小三年級廖畇榕分享自己吃過2次蟲蟲餐！第一次是泰國餐廳吃蟲蟲香煎蛋，第二次是同學的阿公做的炸蠶蛹，雖然自己以前不敢吃，但知道食蟲能夠減少溫室氣體排放，可以維護生態永續發展的價值後，自己決定嘗試看看，共同減少碳足跡，為地球降溫。
教育局長張明文指出，培養學生具備多元文化暨國際理解的核心素養要從生活開始，新北市具有豐富的在地特色，透過新住民語文教育輔導團以及國際教育輔導團課程教學支持系統，提升教師多元文化素養，引導學生認識、尊重、理解與欣賞不同國家文化，培養學生具備跨文化溝通與反思能力，增進學生認識全球議題，體現全球公民責任。
石門國小家長帶領學生認識蜂窩。（照片來源：新北市教育局提供）
秀朗國小學生體驗穆斯林文化穿著禮儀。（照片來源：新北市教育局提供）