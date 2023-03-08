吃昆蟲減少碳足跡！穿戴異國服飾學禮儀 獲全國教案雙特優

教育部日前頒發111年度全國性多元文化教育優良教 案甄選獎項，新北市榮獲特優2件、優等2件、甲等佳作等4件， 其中秀朗國小、 石門國小團隊更分別摘下新住民語文學習教材教案設計類、 多元文化教育教案設計類特優獎項，連續2年囊括雙項特優。今( 8)日於市政會議中，獲獎學校將亮眼成績獻給市長， 分享得獎榮耀與喜悅。

市長侯友宜指出，新北市不僅擁有全台最多人口， 新住民人數更居全國之冠已逾11萬人，透過教育局、 輔導團與學校老師協力推動多元文化暨國際教育， 引導學生認識理解不同族群文化的差異， 進而學習欣賞與尊重多元文化，成為世界公民。

教育局表示，新北市積極培育新住民語文母語教師，111學年度有 7語152位教師，開班數有近1,300班，逾3,700名學生 選修，全國最多。 教育局持續鼓勵學校與教支人員藉由語言學習結合文化體驗， 將各國穿著、用餐文化體驗及真人圖書館等融入課程教案設計中， 引導學生認識不同族群的文化，深化多元文化素養。

秀朗國小以「掀開馬嘛嘛的面紗」教案榮獲特優， 馬來語支援人員黃寶雲老師表示，學生看到課本有位穿著黑色長袍、 頭巾蒙面，全身包緊緊的婦女，馬上詢問：不熱嗎？如何用餐？ 激起她想要設計讓學生理解馬來西亞各族群文化的教案！4年級康宸 瑜同學分享， 學習馬來語並體驗穆斯林不同教派的服飾與頭巾穿戴方式， 不僅是女生，男生也有相關穿戴禮儀；另外左手用來如廁， 比較不乾淨， 所以用乾淨的右手抓飯吃以及拿物品給對方是基本禮儀， 回家後要跟家人分享不同的文化原來與生活習慣息息相關， 讓大家一起學習、尊重及欣賞多元文化的美麗。

石門國小以「『從心·蟲新』出發—食蟲文化你我他」 教案榮獲特優，編撰教案的游嘉萍老師表示，石門有山有海， 透過在地課程結合社會、自然、 數學及藝術等跨領域來發想課程藍圖， 並從學生被虎頭蜂螫頭的經驗談起，進而連結在地釀製蜂酒的文化， 結合SDGs「消除飢餓」之議題， 使學生延伸思考全球飢餓問題是否能透過食蟲方式來解決， 再延伸至其他國家食用昆蟲餐點的文化， 希望藉由課程活動帶領學生破除舊有迷思， 進而認識與尊重食蟲文化。

石門國小三年級廖畇榕分享自己吃過2次蟲蟲餐！ 第一次是泰國餐廳吃蟲蟲香煎蛋，第二次是同學的阿公做的炸蠶蛹， 雖然自己以前不敢吃，但知道食蟲能夠減少溫室氣體排放， 可以維護生態永續發展的價值後，自己決定嘗試看看， 共同減少碳足跡，為地球降溫。

教育局長張明文指出， 培養學生具備多元文化暨國際理解的核心素養要從生活開始， 新北市具有豐富的在地特色， 透過新住民語文教育輔導團以及國際教育輔導團課程教學支持系統， 提升教師多元文化素養，引導學生認識、尊重、 理解與欣賞不同國家文化，培養學生具備跨文化溝通與反思能力， 增進學生認識全球議題，體現全球公民責任。

石門國小家長帶領學生認識蜂窩。（照片來源：新北市教育局提供）

秀朗國小學生體驗穆斯林文化穿著禮儀。（照片來源：新北市教育局提供）