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黑金派對3/10台北登場3大亮點搶先看：50+間國內外品牌、免費沙龍講座 巧克力控快手刀衝

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 16:30
全台最大巧克力盛宴再度回歸！第三屆「黑金派對」將3月10日至12日在台北流行音樂中心盛大開展。(圖/pixabay)

全台最大巧克力盛宴再度回歸！第三屆「黑金派對」將3月10日至12日在台北流行音樂中心盛大開展。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）全台最大巧克力盛宴再度回歸！第三屆「黑金派對」將3月10日至12日在台北流行音樂中心盛大開展，此次更將巧克力和嘉年華活動結合，準備用各式各樣療癒巧克力甜點和趣味活動來好好撫慰螞蟻人們的心。

此次黑金派對有3大亮點，包含集結國內外50+間頂級巧克力品牌齊聚一堂、Ponpie、午冬等甜點名店獨家販售派對限定巧克力甜點，以及15場巧克力主題講座，深入了解巧克力的世界。

主辦單位Flavor風格美食指南表示，50+間頂級巧克力品牌有獲得皇室認可的義大利百年巧克力品牌Venchi、阿聯酋頭等艙指定品牌Pacari、來自法國的Cacao Barry可可巴芮巧克力等，還邀請了許多台灣獨立甜點品牌攜手全球知名巧克力製造商推出獨家販售的聯名巧克力甜點，其中包含Ponpie澎派與法國Weiss巧克力合作的金箔巧克力蛋糕、午冬甜點攜手知名巧克力品牌法芙娜Valrhona創作出的千層香檳杯等，皆是在別的地方吃不到的限定可可美味。

而台灣巧克力品牌ORIGIN則在現場販售5款ORIN Studio聯名巧克力蛋糕，包含紅烏森林蛋糕罐罐、布朗尼串串、辛辣巧克力馬卡龍、草莓酥脆雪球、巧克力榛果雪球，其中「紅烏森林罐罐」蛋糕更是只能在黑金派對上買到。

ORIGIN表示，「紅烏森林罐罐」為黑金派對限定款，將優質牛奶巧克力與台灣特有的紅烏龍茶粉結合，製作出獨特口感的蛋糕，配上手工製作的酸甜莓果醬和微苦的巧克脆脆，為紅烏森林帶來層次豐富的風味。

愛吃濃濃布朗尼和酒味的老饕別錯過「布朗尼串串」；而「辛辣巧克力馬卡龍」則是如初戀般味道，沒有一般甜點那麼膩口，風味上增添 ORIN Studio 精心調配的辛香料；少女心的你肯定會愛上「草莓酥脆雪球」，擁有如紅寶石般搶眼的外表，天然莓果的酸甜滋味，草莓脆粒不僅為甜點增加額外口感層次，還帶來了濃郁的草莓香氣。

黑金派對3/10台北登場3大亮點搶先看：50+間國內外品牌、免費沙龍講座 巧克力控快手刀衝重現初戀般滋味的辛辣巧克力馬卡龍。（圖／ORIGIN 巧克力）

黑金派對3/10台北登場3大亮點搶先看：50+間國內外品牌、免費沙龍講座 巧克力控快手刀衝少女心迸發的草莓酥脆雪球（左）、巧克力榛果雪球（右）多層次口感令人難忘。（圖／ORIGIN 巧克力）

除了買不完的美味巧克力和蛋糕，黑金派對將連續3天，舉辦合計15場以「巧克力」為主題的免費沙龍講座，從法式甜點、冠軍咖啡、茶飲與酒品搭配到精品巧克力，讓法式甜點主理人、品牌創辦人、廚藝教室與巧克力主廚等各領域專家，帶你探索屬於巧克力的多元風貌與獨特搭配。

黑金派對3/10台北登場3大亮點搶先看 巧克力控快手刀衝
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