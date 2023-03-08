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台灣醫材史祖聯名寶格麗推紀念手環　白色派對揭曉保密到家送禮名單

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 16:17
中衛與寶格麗聯名口罩已絕版極具收藏價值。（圖／中衛）

中衛與寶格麗聯名口罩已絕版極具收藏價值。（圖／中衛）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣醫材始祖「CSD中衛」歡慶75週年推出紀念手環，由國際珠寶精品寶格麗（BVLGARI）操刀。

中衛將於本月10日舉辦「白色派對春酒宴」，dress code全白超時髦，為紀念中衛父、子、孫三代走過3/4個世紀經營品牌，再度和國際珠寶精品寶格麗（BVLGARI）合作推出75週年紀念手環，CSD中衛營運長張德成說，這款特製手環的贈送對象先保密，要在白色派對當場揭曉給驚喜！

CSD中衛與寶格麗合作由來以久，早在2020年受到國際頂級珠寶精品「寶格麗」邀請合作，作開發出首款精品級限量口罩，僅用來致贈寶格麗之友，此次在經典的BVLGARI.BVLGARI系列手環上，加入中衛巧思，圓形亮銀鑲嵌黑陶瓷的設計，象徵用時尚包覆堅固可靠的傳統醫材。

台灣醫材史祖聯名寶格麗推紀念手環　白色派對揭曉保密到家送禮名單
「中衛75週年紀念手環」。（圖／中衛）

台灣醫材史祖聯名寶格麗推紀念手環　白色派對揭曉保密到家送禮名單
中衛SIMPLY WHITE口罩與寶格麗紀念聯名手環。（圖／中衛）

這款手環採用銀質圓盤中間鑲嵌堅硬黑陶瓷，黑與銀顏色對比分明，低調質感可搭配各種時尚風格。手環圓盤正面設計靈感來自中世紀古錢幣的環形鐫文，穿越時空的設計，流露讓人難以抗拒的經典魅力。為慶祝周年紀念，中衛於手環背面鐫刻「75th CSD」及001至100的編號，每條都有獨一無二的意義。

值得一提的是，去年八月，中衛搶進北美地區發表全新彩色口罩新品牌「COLO」，成功進軍美國電商龍頭Amazon。此外，中衛 還發行「COLO品牌雜誌」創刊號，揭露多年來，許多不為人知的三代經營奮鬥故事。

配合白色派對不可少的「Simply White」口罩將於3月16日首次推出4D系列，除白色耳帶外，獨家調製出春夏新色耳帶：「輕奢藍」與「熔岩橘」。其中「輕奢藍」製成為單彩耳帶，而雙色編織耳帶則由「輕奢藍」與「熔岩橘」交織而成。

台灣醫材史祖聯名寶格麗推紀念手環　白色派對揭曉保密到家送禮名單
中衛與寶格麗聯名口罩已絕版極具收藏價值。（圖／中衛）
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更新時間 : 2023-03-08 19:48 GMT+08:00

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