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Google 3年3億與媒體「共榮」? 台灣數位部撐新聞有價3月下旬第二波對話

Google、Meta等平台20年來無償使用新聞媒體內容，世界多國訴諸法律，捍衛媒體權益。去年12月，我國數位發展部偕同媒體業者與兩大平台展開第一波對話，Google遂於今日公布雙贏的媒體共榮方案。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 15:40
Google今（8）日宣推出首創「台灣新聞數位共榮基金」。（圖／Google 提供)

Google今（8）日宣推出首創「台灣新聞數位共榮基金」。（圖／Google 提供)

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北採訪報導）Google、Meta等大型跨境數位平台與媒體間的「新聞有價」、「媒體分潤」爭議延燒全球，Google今（8）日推出首創的「台灣新聞數位共榮基金」，透過3年3億元台幣的資金挹注，助台灣新聞產業數位轉型及永續經營。該基金將由數位經濟暨產業發展協會（DTA）獨立管理，並自5月對外徵件。

Google談「共榮」而非「分潤」 政府支持媒體有價立場不變

Google、Meta等平台20年來無償使用新聞媒體內容，世界多國訴諸法律，捍衛媒體權益。去年12月，我國數位發展部偕同媒體業者與兩大平台展開第一波對話，Google遂於今日公布雙贏的媒體共榮方案。

Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆回應推「共榮」卻不採「分潤」機制時指出，Google並未在Google工具上使用新聞內容，讀者搜尋時，Google僅展示標題、摘要或圖片，協助讀者獲取內容及導流至各網站，Google自身並未從中盈利。

數位發展部長唐鳳感謝業者願意協助媒體轉型，盼新聞價值被認同，今日也喊話Meta盡速跟進；數位部政務次長李懷仁則在會上透露，待Meta研擬方案提出後會周告外界，並強調政府支持新聞有價立場不變，第二波對話預計於本（3）月下旬召開。

李懷仁強調，健全的新聞產業是民主社會的基石，長期自由且優質的新聞產業是守護台灣民主的關鍵。新聞產業數位轉型的關鍵時刻，不僅是零和競爭，盼能透過公私協力，跨產業共存共榮。

3年3億共榮基金5月徵件 個案視規模補助5至30萬歐元不等

Google表示，「台灣新聞數位共榮基金」開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體，可向DTA報名及提案。該協會將成立獨立的指導委員會和諮詢委員會，廣納數位轉型、新聞內容和技術方面的專業人才加入，針對媒體提交的方案提供建議；待方案確認後，再由協會審定、核發經費。

DTA理事長陳正然今天指出，預計將在5月公布申請辦法並對外徵件。委員會將參考Google在其他地區做法，界定個案規模。以歐盟為例，創新的微小型個案，獎助金額約在5萬歐元以下；中型個案獎助約10萬歐元，上限不超過30萬歐元；特殊案例則可能多於30萬歐元。相關規劃未來交由委員會視台灣情況進行調整與修正。

陳正然也強調，台灣新聞數位共榮基金計畫由DTA獨立作業，Google不會插手委員會、管理以及審件。
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Meta
新聞有價
媒體分潤
台灣新聞數位共榮基金
數位經濟暨產業發展協會

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