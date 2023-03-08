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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）聯合國婦女地位委員會集會之際，駐紐約辦事處大廳變身為伸展台，呈現台灣新銳設計師王子欣融合虛擬科技的時裝秀，友邦代表一同走秀，分享台灣科技發展與促進性別平等成果。

國際婦女節前夕，駐紐約辦事處7日舉辦「科技女力台灣之夜」，呈現台灣新銳設計師王子欣融合虛擬科技的時裝秀。中央社

駐紐約辦事處7日響應聯合國婦女地位委員會第67屆會議主題舉辦「科技女力台灣之夜」，大廳化為伸展台展現時尚風，活動後與會貴賓合照。(官方臉書)

國際婦女節前夕，外交部與友邦帛琉、聖露西亞駐聯合國代表團及財團法人婦女權益促進發展基金會，美東時間7日在駐紐約辦事處合辦「科技女力台灣之夜」，響應聯合國婦女地位委員會第67屆會議（CSW67）「數位科技促進性別平等與女性賦權」主題，友邦和理念相近國家代表等逾百人共襄盛舉。

根據中央社，駐紐約辦事處長李光章致詞時說，台灣是全球資通訊產業領航者，將持續透過職業訓練、數位計畫等途徑，與國際夥伴分享台灣經驗與專業知識，為全球落實性平做出具體貢獻。

活動重頭戲是王子欣規劃的多元宇宙時裝秀，結合設計藝術、永續時裝概念，並採用虛擬投影技術，讓真人與數位模特兒同台走秀。

圖/Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處

圖/Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處

王子欣(上圖, 中央社) 說，設計主題是「愛的文明」，強調包容，因此服裝提供給體型不同的人，6隻虛擬走秀的動物投射在螢幕上，表達不同身形、人種與性別都能穿時裝。她認為女性服裝款式選擇更具多樣性，身為女生是非常幸福的事。

除專業模特兒和台灣非政府組織（NGO）代表外，友邦聖露西亞參議院議長雷諾茲（Alvina Reynolds）、聖文森駐聯合國常任代表金恩（Inga Rhonda King）、帛琉駐聯合國常任代表塞德（Ilana Seid）也身著王子欣的作品走上伸展台。

駐紐約辦事處7日舉辦時裝秀，友邦帛琉駐聯合國常任代表塞德（右）身著新銳設計師王子欣的作品走秀。中央社

獻出走秀初體驗的塞德(上圖右) 受訪表示，王子欣設計的服裝顏色鮮豔、充滿活力，很有啟發性。紐約客都穿黑衣，能穿上鮮豔衣服，她覺得很好玩，這次活動為女性和各界創意人士帶出很棒的能量。

時裝秀展開前，數位發展部長唐鳳（下圖)透過預錄影片強調台灣科技、女性智慧是驅動世界的關鍵力量，願與國際社會一同打造性別包容、更公平且多元的世界。

圖/Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處

友邦史瓦帝尼副總理馬速庫（Themba Masuku）致詞時感謝台灣協助提升婦女賦權，並替台灣遭聯合國排除在外抱不平。鑑於台灣許多婦女無法和聯合國其他會員國女性「適當、正式」互動，史瓦帝尼將永遠支持台灣加入聯合國大家庭的訴求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行3年來，聯合國婦女地位委員會首度全面恢復在紐約舉辦實體年會，從6日進行到17日。台灣性別平等週（Taiwan Gender Equality Week）系列活動「科技女力台灣之夜」配合移師紐約擴大舉辦，呼應CSW67的創新科技與女性賦權主題。

【國際婦女節】駐紐約辦事處「科技女力台灣之夜」展現性別平等成果

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圖/Taiwan in New York 駐紐約台北經濟文化辦事處