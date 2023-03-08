（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）洋芋片＝邪惡化身？那你就錯了！卡廸那自2018年推出台灣第一支無任何添加物的全天然洋芋片系列，以100%新鮮馬鈴薯切片，日前還榮獲國際A.A.無添加最高等級認證，這也是台灣首支取得雙A標章的休閒零食，讓你「紓壓」的同時也能零負擔。

據研究調查，零添加飲食已經成為近年來的飲食風潮，即便在食用這些用來「紓壓」的零食時，消費者還是期待能有更健康的選擇，故各家業者也紛紛推出訴求無添加的產品，但在成份中，是無部分人工添加物，亦或是全成分無人工添加物，就需要靠消費者緊盯成分表了。

若想要確保是真正天然無添加，最好的方式就是選擇經過第三方評鑑通過的產品。「A.A. Clean Label無添加食品驗證」是由「歐盟無添加發展促進會」(Anti-Additive Clean Label Organization)所頒發的潔淨標籤驗證，對於添加物有嚴格把關，且驗證共分四等級，一星、二星、三星及100%無添加驗證，卡廸那「享自然」系列取得最高等級「100%無添加」，意指台灣法規容許的17+1大類共794項添加物皆不添加，是如今食品無添加驗證級別中的最高等級，也是台灣首支取得100%無添加最高等級的休閒零食，意謂著在你選擇療癒零食的同時，不用擔心造成身體的額外負擔。

卡廸那自從推出全天然洋芋片後，還陸續上架芋頭片、地瓜片等全天然產品，顛覆了吃零食連帶要吃下落落長的成分表的印象，卡廸那表示，享自然系列拒絕添加任何人工添加物，但講求健康的同時也不能犧牲掉美味，故在原料的把關上需要非常嚴格，無論是洋芋片、地瓜片或芋頭片，都是100%新鮮原料切片佐以天然調味，提出濃濃的清甜風味，讓消費者味蕾享受到食材單純的自然清香。

為歡慶卡廸那全天然系列全面升級為享自然，即日起至4月30日，卡廸那舉辦【卡廸那 享受自然露營趣】促銷活動，只要購買卡廸那全系列產品(包含寶咔咔)，加入卡廸那LINE官方帳號，登錄發票即可參加，月月抽出萬元輕奢華露營體驗！

吃完洋芋片不用罪惡感噴發！卡廸那標榜零人工添加物、100%新鮮原料切片 台灣首支取得雙A標章