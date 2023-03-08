「台女」成貶義詞？「台女自助餐」三八婦女節正式開張！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「台女不意外」、「可悲台女」這類詞句你也曾聽過嗎？台女等於台灣女生，但近年社群論壇上，台女幾乎成了愛慕虛榮、公主病的代名詞，不只台女被賦予負面意義，國際上香港「港女」、韓國「泡菜女」也有類似意涵。

正視這股厭女氛圍，以賦能女性出發的台灣女裝品牌 Happy&Free 聯手現代婦女基金會，發起婦女節公益企劃「台女自助餐」。

Happy&Free 創辦人李加馨說：「當我們的身份認同成了貶義詞，我們知道這迫切需要改變。」不只社群倡議，品牌更將 5%三月營收捐款支持現代婦女基金會、推動終結性別暴力。

歡迎光臨「台女自助餐」，選你想吃的

圖/Happy＆Free 雲朵衣

台女自助餐透過社群策展打開討論與對話，盼改善台女污名化現象。李加馨進一步說明，不只台女被貼上負面標籤，女性在成長、職場、婚育、戀愛等階段，也面臨許多框架與困境，「我們邀請了祖孫三代、創業家、媽媽、女兒、妻子、女朋友等，身兼不同角色的十位台女擔任品牌大使，想讓大家看見台女的多元樣貌。」希望藉此鼓勵台女大膽自助，以自己認同的價值觀、選擇並組合自己的人生套餐。

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台女很 easy？從日常看見台女 not easy

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曾有外國實況主拍片暗諷台灣女生「很容易、很隨便（看待性關係）」，隨之台女 easy 的嘲諷詞句不斷流傳。台女自助餐則以台女共同經驗，分享生活中遭受敵意與不平等的「台女not easy」困境。

享用台女自助餐，「低消月經一份」就是生而為台女/女性的難處之一。檢視常被視為女性特權的生理假，照理依規定生理假應 100% 准假，勞動部調查卻發現仍有 12.6% 事業單位沒做到，女性請假被刁難更時有所聞，還曾有雇主要求提供衛生棉以茲證明，更有許多女性根本不敢請。

(上圖與下圖/Happy＆Free 雲朵衣)

不只生理限制，女性在事業與專業發展仍面臨許多不友善。「不要太優秀，這樣男生會有壓力！」、「已經 30 歲了，趕快找人嫁了。」常見日常對話，以附屬感貶低女性； 品牌大使傅喻以自身經驗分享「台女 not easy」的處境，因外界常會將女性成就歸因於「還不是因為你長得漂亮、你是女生」，而漠視了女性的努力與實力。

成就家庭 台女媽媽別忘照顧自己

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品牌大使詩懷則分享社會框架對女性的期待和限制，例如身為媽媽常接收到路人的「關心」、告訴你「媽媽應該要有的樣子」，有時甚至需要背負來自於陌生人給的壓力。

在社會大眾的期待中，對於母職和父職的標準總是不同。身為家庭主婦的媽媽，卻常常被貼上「靠人養」、「翹腳當貴婦」的標籤，而當部分女性選擇成為家庭主婦，卻可能遭諷「不用工作、花老公的錢」，與家庭主夫被稱為「新好男人」的處境大相徑庭。而白天要上班、晚上第二輪班的職業媽媽，仍被賦予不成比例的育兒及持家壓力，常常被質疑沒有好好顧家、沒有媽媽的樣子。

圖/Happy＆Free 雲朵衣

另一方面，廣告產品從來就是「幫媽媽做家事」或是「買對商品讓媽媽輕鬆做家事」，忽略家是需要每個人一起維護的。因此台女自助餐指出，身為母親的台女從來都不easy ，期盼解開母職的枷鎖，讓台女媽媽都可以成為自己喜歡的樣子。

約會AA 我 ok！解密「被請客」台女的真實想法

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「台女可以 AA 制嗎？」、「約會吃飯誰買單？」這類問題總在網路上激起熱烈討論，台女自助餐也提供解題觀點！

AA 縮寫自 All Average「全部平均」，意指按平均分擔賬單、雙方各出一半。台女自助餐從舊社會男女經濟不對等、男性請客的慣例，邀請讀者反思「以愛為名的付出，是否包裝著不對等的關係？」現今台女的經濟能力可與台男平起平坐，「女生真的想被請客嗎？」

除了深入剖析「出錢」背後的意涵，是心意或彰顯能力地位？台女自助餐也分享「寫給台女/男的約會筆記」。例如：不想請客的台女/男，可在餐前詢問：「某家餐廳多少錢，你可以接受嗎？」不想被請客的台女/男，可在結帳前拿出自己的金額：「待會由你去結帳好嗎？」以正向友善溝通，取代被傳統框架束縛。

台女就是我！重塑台女詮釋

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現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩表示，我們的母親、姊妹、女兒，都是台女，許多人都以為戲謔口吻描繪「台女」只是玩笑，卻忽略在網路社群厭女言論的投射，將讓女性生存在敵意的環境，期盼透過台女自助餐，讓女性找回自主權。

「我們是台灣女人，台女是我們的身分。」Happy&Free 創辦人李加馨説，我們想陪伴所有台女自助、拿回定義自己的權利，「未來聽到別人叫你『台女』你是不會生氣的。」台女自助餐透過重新詮釋台女一詞，鼓勵女性成為心中理想的台女。

「台女」成貶義詞？「台女自助餐」三八婦女節正式開張！

圖/Happy＆Free 雲朵衣