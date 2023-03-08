（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）研究指出，每5位新冠肺炎患者可能就有3位出現長達約六個月的肌肉無力或疲勞倦怠問題。醫師提醒，肌肉流失，免疫力也會下降，肺炎死亡的風險也會增加，有鑑於此，如何改善肌肉流失問題，是國人在後疫情時期的重要任務之一。

亞東紀念醫院家庭醫學科陳志道主任解釋，感染新冠肺炎期間，免疫風暴席捲患者全身，引起強烈的發炎反應，導致生成肌肉的效率變差；免疫系統也為了生成更多免疫細胞與病毒抗衡，需要大量能量，可能導致肌肉中的蛋白質被分解。在多重衝擊下，患者的肌肉健康恐在短期與長期間持續受影響，肌少症問題可能提前來到。

陳志道提醒，千萬別以為自己還年輕就不會有肌肉流失問題，事實上，肌肉流失速度比想像中更快，而這樣的情況，更可以在國外研究中察覺，該研究指出，COVID-19重症者僅10天，其肌肉流失量可能為正常老化10年的2倍以上。

至於肌肉不僅能維持生活自理能力，也是儲存生成免疫細胞原料與刺激其生成的重要組織，只要肌肉量減少10%，就會導致免疫力下降、病菌感染增加，若肌肉流失40%，更會導致死亡風險提升。

提及改善肌肉流失的關鍵，亞東紀念醫院家庭醫學科陳家宏主治醫師提醒，多數人對增肌的直觀反應是多運動即可，但事實上，若沒有攝取足夠的熱量、好吸收蛋白質、多元維生素礦物質，那增肌的成效只會事倍功半。因為運動可以刺激肌肉的生成，但若是沒有足夠的能量與原料，運動再多增肌的效果都有限。

陳家宏建議，若想要改善肌肉流失問題，除了維持每日每公斤攝取30大卡的熱量以外，也建議將蛋白質攝取量提升到最少1.1公克。若要改善長新冠衝擊，民眾每日三餐都需要攝取一塊手掌大雞胸肉的蛋白質份量，更要確保蛋白質的選擇要以雞肉等白肉為主，並要以少油、少鹽、避免油炸的烹調原則，以避免增加心血管、三高的風險。

針對忙碌於生活和工作的上班族和牙口不好的老人來說，陳家宏則建議可將飲用均衡營養品列入日常飲食計畫中，例如，在晨間可以加入穀粉或麥片當作早餐，亦可以當作下午茶飲用，或是直接取代1杯牛奶或是豆漿。

此外，維生素礦物質等也可以保護肌肉或提升增肌效果，如：維生素C可以保護肌肉細胞免於氧化破壞，葉酸可促進蛋白質與胺基酸代謝，維生素D可促進肌肉蛋白質的合成，鎂更是可以恢復心臟正常功能，對健康助益更多。

為提升國人肌肉健康意識，亞東紀念醫院特別與亞培台灣合作，於3月7日起至21日舉辦衛教策展與系列講座，也歡迎民眾前往亞東紀念醫院一樓的預防保健中心進行免費的肌少症檢測，以利及時改善肌肉流失風險，避免肌少症找上門。

約6成新冠患者出現肌肉無力 台灣醫：少了飲食3關鍵 運動再多也沒用