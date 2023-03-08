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法國假聲男高音菲利普賈洛斯基台灣開唱　攜匈牙利女高音演出歌劇《奧菲歐的故事》

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 09:29
假聲男高音 Philippe Jaroussky、女高音 Emöke Baráth將於今(8)日台北兩廳院演出。(...

假聲男高音 Philippe Jaroussky、女高音 Emöke Baráth將於今(8)日台北兩廳院演出。(...

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）法國首席假聲男高音菲利普．賈洛斯基(Philippe Jaroussky)亞洲巡演將與匈牙利知名女高音伊莫克．芭瑞斯(Emöke Baráth)演出歌劇《奧菲歐的故事》(La Storia di Orfeo) ，於今（8)日台北國家音樂廳登場。

賈洛斯基31歲獲頒法國「文學藝術騎士勳章」、法國音樂獎之「年度最佳藝術家」、德國「古典回聲獎」，以及獲選德勒斯登與柏林「年度歌手獎」，亦創辦「賈洛斯基音樂學校」，提供貧困學生免費音樂課程與樂器，也提供名額幫助18到30歲具有天賦的年輕人成為職業音樂家。

芭瑞斯在高音域仍能發出最清晰的細微差異，對文詞的熱愛帶給聽眾無與倫比的歌唱體現。在近代曲目的表現依舊優異，包括與泰圖（Bernard Têtu）合作演出普朗克的《聖母哀歌》；與德比利（Bertrand de Billy）合作演出普朗克的《榮耀頌》；與坎布萊林（Sylvain Cambreling）合作演出梅湘歌劇《聖法蘭西斯的審判》。

巴洛克音樂名家賈洛斯基在亞洲巡演中，演出他所編輯的《奧菲歐的故事》。這部歌劇以蒙特威爾第(Claudio Monteverdi)早年，曼圖亞時期的名作《奧菲歐》(L’Orfeo）為基礎，加上羅馬作曲家羅西(Luigi Rossi)的同名歌劇，還有威尼斯作曲家薩托里歐（Antonio Sartorio)的另一部同名歌劇，串連成一部21世紀的巴洛克歌劇。

《奧菲歐的故事》萃取3部巴洛克歌戲的精華，將許多獨唱、重唱、合唱、器樂的段落串連在一起，聚焦男、女主角的歌唱上。此次的亞洲巡演，奧菲歐一角由賈洛斯基擔任，尤麗狄彩由匈牙利女高音芭瑞斯（Emőke Baráth）飾唱。

演出資訊：https://www.opentix.life/event/1607748067760226306
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