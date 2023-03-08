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前監察院長王建煊: 台灣快完蛋了! 決定出馬參選2024總統

王建煊表示，他出來選總統的原因是：現在國民黨「不統不獨」，民進黨「獨」，就沒有人講「統」，台灣的候選人應該這3個立場都要有！

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/08 09:49
左為即將宣布參選的王建煊（圖/擷取自YouTube頻道) 

左為即將宣布參選的王建煊（圖/擷取自YouTube頻道) 

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)前監察院長王建煊6日宣布將出馬參選2024總統！王建煊表示，他將於3月29日在台大校友會館舉辦記者會，正式宣布參選總統。場地已經借好了，錢也繳了，參選是玩真的。

王建煊8日早上8點到9點在黃暐瀚主持的「POP撞新聞」節目中說明，他雖然是新黨籍，但將以無黨籍身分參選總統。

王建煊在台灣醒報7日刊出的獨家專訪當中表示，檯面上的可能對手賴清德、侯友宜與郭台銘都夠資格當總統，都非常好。

他出來選總統的原因是：因為現在國民黨「不統不獨」，民進黨「獨」，就沒有人講「統」，台灣的候選人應該這3個立場都要有，但現在只有「不統不獨」跟「獨」，這樣他認為台灣很快就會完蛋！中國會覺得台灣沒有救，如果攻打台灣一個禮拜，台灣很容易就投降。

國防部說中共如果攻台，台灣只能撐7天，後面要看美軍來不來支援，那如果美國不來呢？

王建煊說他要跟中國說和平統一，這不是開玩笑、或是選舉的花招。但他不是跟美國敵對，美國對台灣幫助很大，過去在台灣外匯短缺的時候，1年援助1億美元，持續了15年。

不過王建煊說，台灣現在太像美國的哈巴狗，人家講什麼我們就做什麼，民進黨實在是過分差勁，沒有把台灣人民的利益作為優先，但台灣民眾也還沒有覺悟民進黨根本沒有把台灣人民利益擺在心上，再這樣下去，台灣很快就完了。如今只有他自己出來選一下，看會怎麼樣。反正他參選的目的就是為了台灣。

雖然年輕人不認識他。但王建煊說他會寫一系列文章談參選總統的狀況，並稱如果拜登第二屆繼續連任完是86歲，兩人歲數差不了多少！

王建煊說，台灣如果沒有支持統一的聲音，中國會認為統一無望，有更高機率對台灣動武，「台灣現在非常危險！」當被問到如何獲得年輕人與多數本省籍、反對統一者的選票時，王建煊笑回：「會提出政策爭取支持！」

王建煊的看法是，台灣經濟發展都是靠孫運璿、尹仲容、李國鼎這些外省人打下的基礎！

民進黨不是很多人到中國尋親嗎？當初謝長廷到東山島謝氏宗親會，他在下面進香，對著祖宗牌位哭著說：「如果沒有他們，就沒有我。」那些牌位上的人都是外省族啊！

我外省人我對台灣貢獻就很大啊，雖然有人對台灣貢獻比我大，但沒幾個人啊！

王建煊說，光他跟蘇老師夫婦兩人捐了1億，雖然不是大數字，但以公務員來說不少了。他省吃儉用都是為了奉獻公益，大家都看得出來。

前監察院長王建煊: 台灣快完蛋了! 決定出馬參選2024總統
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更新時間 : 2023-03-08 10:08 GMT+08:00

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