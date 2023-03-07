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台灣馬祖業者曝航班少、不固定　憂觀光旺季運費天價、食材難尋

馬祖業者指出，目前島上的便利商店，奶製品、麵包、便當等即食品，也有其他島支援，多數是由台灣空運，但畢竟數量有限。今天才等到泡麵、餅乾上架。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/03/07 21:03
原先支援馬祖莒光的貨輪停駛，替補貨輪時間航線不固定，導致居民補給困難。（圖／中央社）

原先支援馬祖莒光的貨輪停駛，替補貨輪時間航線不固定，導致居民補給困難。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）全台雞蛋荒，離島馬祖無蛋可吃，儘管農委會配送2萬顆蛋依然治標不治本。莒光在地商家更直指，去年十月起運輸貨船就已停駛，替補貨輪廿多天才一班，時間不固定又沒提前通知，居民來不及補貨，馬上要進入觀光旺季，商家承擔運費大漲，還得想辦法另尋食材來源，相當困擾。

馬祖莒光20餘天沒有貨船運補，軍中缺糧缺肉官兵被迫求援，鬧得滿城風雨，儘管已經由交通船及C-130運輸機補給充足伙食，外界仍批評聲浪不斷，國防部長邱國正備詢時更自嘲「我只拜託不要懲處我就好」。

相關閱讀：台灣前線馬祖缺糧官兵求援 施明德批蔡英文：不覺得荒唐丟臉嗎?

不僅缺肉，馬祖也因沒有蛋雞場及交通問題，十數日無蛋可吃。農委會配送2萬顆雞蛋，首批於今日上午送達，各離島由各鄉公所協助配售，南竿農會信用部排隊人龍綿延破百公尺，8千顆雞蛋開賣半小時就售罄。民眾盼中央可以拿出具體措施，別讓鄉親進入缺蛋、等蛋、排隊買蛋的惡性循環。

東莒一起在驛站民宿老闆娘向本報表示，身處「離離離島的莒光鄉」，從去年十月起幾乎原先載貨的貨船，因自身因素停駛，改由別家貨輪替補，但由於是替補的航線非固定時間，「大約廿多天才開一班船，且往往沒有提前通知，居民來不及請台灣供應商送貨。」

她進一步指出，如今馬上進入旅遊旺季，貨船航線依舊沒有改善，且不說運費漲價到原本貨船的兩倍。還廿多天都等不到貨船開船的消息。對店家最大的影響無非得要另外想辦法進食材，「從南竿另外找供應商，或是從台灣寄黑貓的冷凍冷藏，這樣的運費的確很難令人想像。」

此外，黑貓的冷凍冷藏，與郵局的貨都透過一般客輪載送至莒光，但「從南竿到莒光的這1小時航程，沒有任何冷凍冷藏的設備」，尤其夏天，奶製品需冒風險。

她補充道，目前島上的便利商店，奶製品、麵包、便當等即食品，也有其他島支援，多數是由台灣空運，但畢竟數量有限。今天才等到泡麵、餅乾上架。

民進黨連江縣黨部主委李問晚間在臉書痛批，馬祖莒光20餘天沒有貨船運補，嚴重影響島上住民的補給，食材缺乏不僅影響軍人，店家面臨更嚴重的困境。

李問指出，莒光無補給，主因在於往返台灣馬祖及馬祖島際間的貨船目前僅有3艘，現在有2艘待修保養中，僅剩1艘可以載運物資，又因貨輪太大，無法停靠規模較小的莒光碼頭，然而鄉親卻只能被動地從媒體上得知這些消息。

島上官兵缺糧國防部已關照，李問質問，那莒光居民需求誰來關照？他強調，莒光經常面臨物資運補的困境，現在做生意的店家已經面臨缺乏食材等物資，備料備餐都出現問題，縣政府的替代方案卻至今還沒看到。

李問強調，「照顧縣民，連江縣政府責無旁貸，」莒光民生物資短缺不是第一次發生，去年10月就已發生過同樣的事情，為什麼今年還可以再發生一次？天氣海象可以預報，而縣府航政的預警通機制在哪裡？明知莒光容易斷航，縣府有沒有用契約等方式，提早擬定替代方案？如果貨船真的需要補貼航線經費，縣政府為什麼不編列預算？若是鄉庫、縣庫資金不夠，為什麼不提計畫向中央申請？

李問質問縣長王忠銘，「到底什麼時候才可以出面，公開說明如何照顧東莒、西莒的鄉親呢？」
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