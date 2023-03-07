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台灣去年人均所得20年來首超越南韓　韓媒曝一大原因

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/07 18:32
台灣2022年人均所得20年來首次超越南韓（圖／pixabay user billy yoon yoon）

台灣2022年人均所得20年來首次超越南韓（圖／pixabay user billy yoon yoon）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓韓國銀行，去年台灣人均所得為20年來首次超越南韓。

雖然聯合國或世界銀行等尚未公佈同一標準的世界排名，但依照各國中央銀行及政府自行統計的資料看來，去年南韓人均收入落後台灣。

根據韓聯社報導，韓國銀行7日公佈的「2022年第四季國民年收入」（暫名）結果顯示，去年南韓人均收入為32,661美元，與2021年的35,373美元相比減少7.7%，而據台灣官方數據，台灣人均收入為33,565美元，與南韓相比高了904美元。

韓國銀行國民帳戶部長崔正泰（音譯）表示，2021年聯合國統計排名中，台灣人均收入為34,756美元，低於南韓的35,373美元，而2022年台灣統計廳所公佈的人均收入增加了4.6%，與南韓所增加的4%相差不遠。

然而，造成南韓人均收入落後台灣的主要原因為匯率貶值。台幣去年貶值6.8%，韓元則大幅貶值12.9%，因此雖然以韓元為計算單位的國內生產毛額（GDP）雖增加了3.8%，但若以美元為計算單位卻變為下滑8.1%。

去年年底，尹錫悅曾說道，在2027年，即為尹錫悅任期的最後一年，他要將人均收入提高至4萬美元。

根據韓國銀行最近發表的經濟預測，今年及明年的GDP預計將成長1.6%及2.4%。崔正泰表示，因人均收入會受到GDP成長率、物價、匯率、人口等因素影響，因此很難準確的預測。他預測今後2至3年間年均實際GDP成長率將成長2%左右，平均物價指數也預測將上升約2%，假設韓元兌美元匯率維持在過去10年的平均水準，他認為人均收入4萬美元的時代將能在不久的將來實現。

據聯合國統計，南韓2021年人均收入為35,373美元，排名世界第36名，在人口5千萬以上的國家中排名第七。
南韓
台灣
人均所得

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