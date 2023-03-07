競逐生技產業最高榮耀　2023傑出生技產業獎即日起受理報名

由台灣生物產業發展協會主辦一年一度的「Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」，自即日起至4月20日止受理報名 ，獎項分為三大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「 年度產業創新獎」，該協會歡迎生技公司及學研機構踴躍申請， 也歡迎各界推薦傑出對象參選。

台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，生物產協年度舉辦「 傑出生技產業獎」，在歷經長達三個月的嚴謹評選過程，去（202 2）年度共有14家機構及產品技術脫穎而出，包含防疫抗疫題材、 新藥研發、特用藥品、CDMO、創新醫材、AI醫材、 綠色農漁業、循環經濟、健康食品等等， 展現台灣生技產業多元發展實力及優異研發能量。除安排於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會同步舉行頒獎典禮及發表， 並蒙總統接見勉勵。

蔡英文總統於今（2023）年2月23日接見2022傑出生技產業獎得主時表 示，生技醫療產業是臺灣重要的戰略產業， 除了恭喜並感謝所有獲獎廠商在生技醫療領域的卓越表現及對人民福 祉之貢獻，許多獲獎單位也支援防疫工作， 是防疫國家隊的重要成員。蔡總統同時提到政府會持續投入資源， 在生技醫療研發及人才培育上，也會調整修正相關法令，多管齊下， 讓人民享受到先進的醫療服務，並讓生技醫療產業不斷提升競爭力， 成為臺灣下一個兆元產業。

台灣生物產業發展協會獎章委員會主任委員－ 臺北醫學大學張文昌教授指出， 傑出生技產業獎期表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構， 獎項評選作業分為初審、簡報審查、複審及決審等階段， 並由產官學研各界專家成立評審團， 依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。 獲獎廠商將可於今年七月生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉 辦之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎， 公開表揚；並可藉由盛大知名之國際展會平台，分享成功經驗、 創新技術等，擴大企業之國際曝光度，百尺竿頭，更上一步。

去（2022）年度傑出生技產業獎中的「傑出生技產業金質獎」係 獎勵發展策略、科技創新及經營績效傑出之生技公司。獲獎者為「 中化合成生技」、「列特博生技」、「晨暉生技」、及「 中華海洋生技」。

「潛力標竿獎」獎勵設立不超過15年、 或前一年度營業額新台幣十億元以下，未來發展潛力傑出， 前景可期之生技公司。去年度獲獎者包括：「祥翊製藥」、「 台新藥」、「偉喬生醫」、「利統」及「地天泰農業生技」。

「年度產業創新獎」則是獎勵前一年度上市或技轉之最具創新之產品 或技術。2022年共有5項產品或技術獲選。包括：藥華醫藥「 百斯瑞明®」、宇康生科「可調式創新咽喉植入物- APrevent® VOIS」、明達醫學「全自動可攜式免散瞳眼底照相機」、 葡萄王生技「富含猴頭素A猴頭菇菌絲體」、興農「 生物農藥用光桿菌0805-P2R菌株」等獲選。

「2023傑出生技產業獎」自即日起至4月20日止受理報名， 歡迎更多企業或技術團隊踴躍競逐獎項， 以表揚更多優秀生技企業及對於生技產業發展有重要貢獻者， 加速台灣生技產業之發展。 欲報名者請至台灣生物產業發展協會網站下載申請表及參賽申請書， 如欲推薦傑出廠商、團隊者，亦可至網站下載推薦表，網址：www .taiwanbio.org.tw。