Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

台北新板希爾頓「希」手同歡住房專案　買6000送6000

By 台灣英文新聞
2023/03/07 17:27
圖／台北新板希爾頓
圖／台北新板希爾頓

圖／台北新板希爾頓

圖／台北新板希爾頓

政府普發現金6,000元，台北新板希爾頓酒店超前部署與民眾同樂，搶先推出「『希』手同歡」住房專案，即日起至6月29日，凡24小時前預訂豪華套房入住價每晚6000元，可享27樓行政酒廊禮遇，並贈送12張抵用券，包含6張500元住宿券，以及6張500元餐飲抵用券，抵用券總金額共6,000元整。住宿抵用券適用於房費折抵，餐飲抵用券可用於一樓逸廊酒吧、二樓悅市集自助餐廳、三樓青雅中餐廳之餐飲消費折抵，就是要讓每位房客都能吃得好又住得好，還能享受雙倍省的優惠。

「希」手同歡住房方案，提供豪華套房房型，客房佔地15坪寬敞空間，客房備品皆採用來自英國指定香氛品牌瑰珀翠(Crabtree & Evelyn)沐浴品；床組選用全美銷售冠軍名床舒達(Serta)床墊消除旅程中的疲勞，同時也是全球希爾頓指定床組品牌；並提供Nespresso義式濃縮膠囊咖啡機品味醇厚咖啡，感受細緻且精緻的住宿品質。同時還可享有最受希爾頓會員歡迎並指定體驗的27樓行政酒廊禮遇服務，享受俯瞰居高臨下的新板市區美景之餘，品嚐精緻中西式點心熱食與美酒搭配，為旅程添加美好星級體驗。

此外，「希」手同歡專案贈送之住宿及餐飲抵用券，皆可於館內消費滿額2000元使用一張500元作折抵，餐券更適用於館內所有餐廳包含一樓逸廊酒吧「SociAbility」白天提供熟食、甜點、及特色下午茶，夜晚則變身成酒吧，提供特製的雞尾酒與各國酒品；二樓悅市集自助餐廳「Market Flavor」嚴選各國食材精緻異國料理無限享用；三樓青雅中餐廳，以在地食材打造大中華經典美饌，像是招牌嫣紅鵝外皮油亮吃來酥脆，肉質鮮嫩，道道滿足饕客的味蕾。台北新板希爾頓酒店即日起即接受預訂，專案優惠每日精選限量10間，即日起開始至6/29止，詳情預訂可至官網查詢：https://reurl.cc/1eZWR8

【『希』手同歡｜住房專案】每日限量銷售10間

  • 預訂時間：即日起至6/29
  • 入住時間：即日起至6/30
  • 訂房方式：官網訂房、來電訂房
  • 專人訂房： (02)2958-3000轉8850 訂房中心
  • 本專案房型：豪華套房（週一至週日，每晚5,195元+15.5%，原價14,784元、等同41折）
  • 凡24小時前預訂並入住，即送12張抵用券，包含6張500元住宿券，以及6張500元餐飲抵用券，抵用券總金額共6,000元整。
  • 住宿抵用券適用於房費折抵，餐飲抵用券可用於一樓逸廊、二樓悅市集、三樓青雅中餐廳之餐飲消費折抵，需消費滿額2,000元方可折抵500元一張抵用券。

更新時間 : 2023-03-07 19:16 GMT+08:00

最受歡迎

嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
嘉義黃花風鈴木八掌溪畔盛開　中埔鄉舉辦音樂會、特色市集邀民眾觀賞
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
台灣國手羅嘉翎超重失格遭教練批「心存僥倖」 丁妹：規則明訂整團隊犯低級失誤
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
3/5台灣本土增10,090例COVID-19、60例死亡 「輕症免隔離」最快3月底實施
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
〈投資理財〉 台灣缺蛋風波再度突顯糧食問題 食品類股潛力大盤點
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療收治措施
3/6台灣本土增6,928例COVID-19、45例死亡 即起放寬學校室內戴口罩和醫院醫療收治措施
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
更新【南投立委補選】蔡培慧突破4.5萬票自行宣布當選•林明溱認敗選　僅差1925票
西藏抗暴日64週年台灣台北大遊行 盼中共走向民主藏人重返家園
西藏抗暴日64週年台灣台北大遊行 盼中共走向民主藏人重返家園