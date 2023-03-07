台北新板希爾頓「希」手同歡住房專案　買6000送6000

政府普發現金6,000元，台北新板希爾頓酒店超前部署與民眾同樂，搶先推出「『希』手同歡」住房專案，即日起至6月29日，凡24小時前預訂豪華套房入住價每晚6000元，可享27樓行政酒廊禮遇，並贈送12張抵用券，包含6張500元住宿券，以及6張500元餐飲抵用券，抵用券總金額共6,000元整。住宿抵用券適用於房費折抵，餐飲抵用券可用於一樓逸廊酒吧、二樓悅市集自助餐廳、三樓青雅中餐廳之餐飲消費折抵，就是要讓每位房客都能吃得好又住得好，還能享受雙倍省的優惠。

「希」手同歡住房方案，提供豪華套房房型，客房佔地15坪寬敞空間，客房備品皆採用來自英國指定香氛品牌瑰珀翠(Crabtree & Evelyn)沐浴品；床組選用全美銷售冠軍名床舒達(Serta)床墊消除旅程中的疲勞，同時也是全球希爾頓指定床組品牌；並提供Nespresso義式濃縮膠囊咖啡機品味醇厚咖啡，感受細緻且精緻的住宿品質。同時還可享有最受希爾頓會員歡迎並指定體驗的27樓行政酒廊禮遇服務，享受俯瞰居高臨下的新板市區美景之餘，品嚐精緻中西式點心熱食與美酒搭配，為旅程添加美好星級體驗。

此外，「希」手同歡專案贈送之住宿及餐飲抵用券，皆可於館內消費滿額2000元使用一張500元作折抵，餐券更適用於館內所有餐廳包含一樓逸廊酒吧「SociAbility」白天提供熟食、甜點、及特色下午茶，夜晚則變身成酒吧，提供特製的雞尾酒與各國酒品；二樓悅市集自助餐廳「Market Flavor」嚴選各國食材精緻異國料理無限享用；三樓青雅中餐廳，以在地食材打造大中華經典美饌，像是招牌嫣紅鵝外皮油亮吃來酥脆，肉質鮮嫩，道道滿足饕客的味蕾。台北新板希爾頓酒店即日起即接受預訂，專案優惠每日精選限量10間，即日起開始至6/29止，詳情預訂可至官網查詢：https://reurl.cc/1eZWR8

【『希』手同歡｜住房專案】每日限量銷售10間