台北遠東香格里拉女神節限定　ibuki春之戀櫻花宴

櫻花滿開的季節，位於台北遠東香格里拉7樓的ibuki日本料理餐廳，為歡慶3月8日國際婦女節，由主廚李淼文以櫻花主題巧思設計【春之戀櫻花宴 懷石套餐】，自3月8日至3月12日期間限定推出，用如詩如畫的當季佳餚獻給燦爛如花的偉大女神們！七道式套餐包含北海道干貝櫻花凍、極品生魚片、嫩煮鮑魚、鹿兒島和牛或帝王蟹主菜二選一、櫻花蝦球、白鰻魚鍋巴飯以及櫻花冰淇淋，含一杯櫻花氣泡清酒，每位 3,580元外加一成服務費，訂位請洽 (02) 7711-2080。

春之戀櫻花宴 懷石套餐

日本北海道干貝 明蝦 秋葵 櫻花凍

像水晶球晶瑩剔透的櫻花凍裡，聚集著所有新鮮食材的精華，用昆布高湯烹煮日本北海道干貝、明蝦與秋葵，呈現原汁原味的鮮甜，再倒進加入吉利丁的昆布高湯中冰鎮呈現透明狀，點綴著醃製過的櫻花瓣，粉嫩櫻花綻放的嬌豔姿態相當吸睛，是一道兼具視覺與味覺的開胃前菜。

極品生魚片

主廚精選生魚片拼盤包含來自日本的黑鮪魚、牡丹蝦、北海道干貝以及當季最美味的台灣白甘與鯛魚，細緻豐腴口感，開啟一場屬於春日的美食饗宴。

嫩煮 鮑魚 蕪菁

主廚選用來自南非的肥美鮑魚，當地稱之為Perlemoen珍珠之母。經過四個多小時以昆布高湯蒸煮，保留鮑魚的鮮甜且口感較為軟嫩。搭配用昆布高湯蒸煮入味的白蘿蔔，呼應鮑魚的自然鮮甜海味，彷彿聽見山與海的對話。

七彩櫻花蝦球

將櫻花蝦、草蝦和鱈魚漿製成的蝦球，外層裹著彩色米果油炸，酥脆的彩色表皮與鮮甜軟嫩的蝦球創造出層次口感。繽紛多彩的粉色蝦球，就像這春暖花開的季節，充滿活力與希望！

烤日本鹿兒島和牛 佐海鹽

李主廚嚴選來自日本鹿兒島的A5和牛做為主菜選擇之一，鹿兒島位於九州最南端，溫和的氣候與美景孕育了全日本產量最大的和牛，其油脂分布平均，肉質細緻雪嫩的特色，是許多肉食系饕客的最愛。炭烤過的牛肉再蘸些許海鹽一起享用，豐富口感與馥郁香氣迴盪在唇齒間，春日的幸福感油然而生。

帝王蟹黃金燒

主廚還準備了另一道海鮮主菜供賓客選擇，選用肉質緊實鮮美的帝王蟹腿，簡單炭烤鎖住肉質鮮甜，鹽烤過後再抹上主廚秘製的黃金炙燒塔塔醬，滿滿的海滋味絕對令人回味再三。

台灣鰻魚鍋巴飯 佐柚子胡椒

以日本茶泡飯為靈感，主廚將白飯巧思改成口感酥脆、帶著焦香味的鍋巴飯，搭配炭火慢烤的新鮮活鰻魚，享用時再加些許柚子胡椒提味，簡單優雅又多了層次風味。

櫻花冰淇淋

讓人少女心噴發的餐後甜點，就是這妝點著粉嫩櫻花瓣的香草冰淇淋！主廚在自製的香草冰淇淋中加入鹽漬櫻花瓣，濃郁細滑的香草冰淇淋散發淡淡櫻花香，就像漫漫春櫻紛飛舌尖，為這浪漫的櫻花宴畫下美麗的句點。