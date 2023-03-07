台灣期交所致贈鳳梨釋迦　北市聯合醫院中興院區舉辦感恩捐贈儀式

每年11月至3月為臺灣鳳梨釋迦產季，臺灣期貨交易所為響應政府 政策，協助農民行銷鳳梨釋迦，過完農曆年即積極進行採購，以實際 行動「挺農民」。另有感於新冠肺炎疫情期間，北市聯合醫院中興院 區於疫情延燒之際，承擔北市南區醫療重責， 期交所衷心感佩第一線醫護人員之犧牲奉獻、堅守崗位，特別致贈其 中900箱鳳梨釋迦，約5,400公斤予醫護人員，以表達感恩之 意。為回應期交所心意，中興院區特於2023年3月7日舉行 簡單隆重之感恩捐贈儀式，並由副院長吳岱穎代表致贈感謝狀予期交 所董事長吳自心，場面溫馨熱鬧。

期交所吳董事長親受感謝狀並表示，期交所支持公益一向不餘遺力， 近年除持續採購鳳梨釋迦力挺臺灣農業，這次更藉由致贈鳳梨釋迦予中興院區， 感謝其醫護團隊戮力守護臺灣，成為民眾最堅實的防疫能量。 期交所自我期許，在精進本業同時，隨時關注社會議題及需求， 持續投身社會公益、創造社會價值，加乘放大每項公益效果， 照亮更多陽光照不到的角落。

中興院區吳副院長表示，2021年5月新冠肺炎首波疫情爆發， 中興院區承接雙北地區防疫重責，開設全臺第一家社區篩檢站，2022年4月第二波疫情爆發，率先整備完成北市第一個防疫急門診， 至今中興院區仍持續照顧因確診需收治住院的重症病人及提供新冠門 診供確診康復病人進行診療，並持續隨著疫情的變化， 調整醫院防疫的腳步，累計下來已協助17萬人次進行PCR篩檢、 近17萬人次施打疫苗，收治逾500位確診住院病人。此次藉著臺 灣期貨交易所及吳董事長的愛心，一同來慰勞辛勞的全體醫院同仁， 也感謝臺灣期貨交易所照顧農民、照顧醫療不遺餘力。

期交所這次採購鳳梨釋迦，除捐贈醫療院所外，亦攜手金融周邊單位 長年共同辦理之「金融有愛－食(實)物銀行」通路，透過各縣市政 府社會局送達弱勢家庭，共享果農辛勤耕耘成果。在實際行動支持果 農之際，又能同時善盡企業社會責任， 期喚起更多企業團體及社會大眾共襄盛舉， 創造美好社會與永續環境。