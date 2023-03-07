台北凱撒迎婦女節 入住送美麗好禮包

台北凱撒大飯店懂您愛漂亮的心，在三月婦女節前夕推出為期一整個月的「女王節愛美の住房專案」。三月期間入住每晚含早餐只要3,388元起，更特別攜手台灣知名電商保養品牌送上價值千元的美麗好禮包，讓在外出遊的各位不用瓶瓶罐罐也能輕鬆的享受夜晚的保養時光。

今年三月台北凱撒大飯店特別攜手台灣知名電商保養品牌「BB Amino 我的心機」推出「愛美の住房專案」，為入住貴賓獻上美麗好禮包。禮包準備了BB水光極效安瓶精華及BB益生菌組合，讓您內外保養都兼顧！「水光極效安瓶精華」給您一抹有感精準保養，爆水澎潤，直達肌底；「BB益生菌」為針對亞洲人體質研發之四種專利益生菌，每包500億好菌添加，打造順暢好體質。三月期間入住，每晚含早餐只要3,388元起，入住再送價值千元的美麗好禮包，給您女王級的保養體驗。

台北凱撒大飯店坐落在台北車站正對面，優越的地理位置讓您快速、方便探索台北各大景點。溫暖的光線與木質色系讓空間瀰漫自然恬淡的氣息，舒適精緻的房型兼具商務或休閒之機能，滿足不同賓客的住房需求。台北凱撒大飯店二樓設有自助餐廳，豐富多樣的美食更是許多饕客飽餐一頓的好選擇；入住貴賓持房卡前往用餐還可享有7折的用餐優惠。晚餐饗宴與好朋友、好姊妹邊欣賞市區夜景，邊大啖美食小酌幾杯，酒足飯飽後走幾步路就可以回房休息；洗個舒服的熱水澡，慵懶的躺在床上，別忘了吃一包益生菌、抹上安瓶精華，為一整天畫下美麗的句點。

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