大海的女兒貢寮區漁會總幹事林麗美 帶領漁會推廣貢寮鮑

3月8日為國際婦女節(International Women's Day)，各地正表彰婦女在經濟、政治和社會等領域貢獻。提到漁 會工作職場，傳統印象大多數以男性陽剛為主， 然而隨著時代演變及性別意識抬頭， 已經有愈來愈多的女性加入漁會工作， 為組織內部既有的制度與文化帶來新的改變。 貢寮區漁會總幹事林麗美以細心溫柔而堅韌的形象， 為漁民協調溝通解決問題，並且深耕在地漁產品推廣創造銷售佳績。

林麗美出生在澳底漁港，因為家中從事捕魚作業， 故經常到漁會辦事，遂立志想在漁會工作為漁民服務念頭。 畢業後即在漁會辦理保險業務從基層做起， 剛開始不習慣與漁民之間對話模式，但相處久後瞭解漁民個性直率， 對待他們就如同對待自己家人一樣而建立感情。 之後又調任工程單位適逢政府採購法施行， 當時雖不熟捻規範及程序， 但林麗美仍憑藉著不服輸的個性持續上課學習， 終於辦竣澳底漁港辦公大樓、製冰廠及直銷中心等工程案。

林麗美至漁會服務已三十多年，期間為瞭解漁民工作環境， 她也親自出海參與漁撈作業，陪同漁民近海養殖及採收， 同時與新北市農業局合作，成功將在地飼養的九孔及黑盤鮑打造「 貢寮鮑」品牌，為提升漁產品價值，近年更研發急速冷凍鮮鮑、 滷鮑、白帶魚塊、魚卷、魚丸等水產加工品，透過希望廣場、 新北希望市集及網路行銷等多角化經營， 讓貢寮鮑及水產加工品產業在市面上發光發熱，截至2022年底產值 更已突破2.3億元。另外，林麗美希望利用全國第一座「 栽培漁業示範區」卯澳灣的得天獨厚地形，結合卯澳漁村及馬崗漁村 在地資源與特色，發展為觀光旅遊休憩漁村，開創嶄新的漁村風貌。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，傳統認為漁業界是男人天下， 但身為女性總幹事在會務行政、漁民之間有著互補作用， 並以大海的女兒自居及溫柔細心的特質， 在溝通協調過程中無形化解衝突。

新北市農業局長李玟表示，貢寮區漁會在總幹事林麗美的帶領下， 發展日益卓越，在專業能力上表現突出， 證明女性在漁業領域出頭天，並成功地翻轉漁會職場之刻板印象。市 府也會持續挹注資源提供相關服務， 冀望更多年青漁民投入創新能量及活力，為新北漁業帶來新氣象與發 展契機。

貢寮區漁會研發急速冷凍鮮鮑、滷鮑等水產加工品，透過多角化經營，讓貢寮鮑及水產加工品產業在市面上發光發熱，右一為總幹事林麗美。（照片來源：新北市政府農業局提供）