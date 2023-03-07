全國專業英日文總決賽！新北75獎全國第一　首創數位測評系統扎根國小

新北技職用專業加雙語，利用數位工具向下扎根國小， 全面推動雙語教育。新北市教育局指出，該市為全國最早自辦專業英日語菁英盃的縣市， 至今已經邁入第9屆。這次國立臺灣師範大學與美國GLAD公司合 作，為新北市國小學生打造一套融合聽力、單字學習的PVQC數位 評測系統，此系統可讓學生在家自主學習，不受時間空間限制， 更有助於偏鄉學校推動雙語教育。 同時新北市菁英盃單字量競賽也向下延伸到國小5、6年級， 落實以測促學、測學相長。

教育局今(7)日也特別為新北市國小校長辦理PVQC數位評測系 統說明會，菁桐國小校長翁俊生表示， 偏遠地區的孩子在英語發音和聽力學習資源較為缺乏， 現在有這一套為新北學生量身打造的學習評測系統， 讓學生可以隨時學習發音、訓練聽力， 了解自己錯誤的地方加強練習， 老師也可以隨時掌握學生的學習難點並給予協助。

今年全國總決賽特別頒發專業英語證照達人獎，擁有9張國際專業英 語證照的鶯歌工商張瓊云老師表示， 一開始是因為認同系統的學習模式， 後來持續參加各專業職種專業英語跨領域的學習； 復興商工周暄梓同學表示，很開心今年參加全國總決賽能拿到第3名 的成績，平時利用PVQC評測系統不斷的練習聽力， 增加專業英語詞彙，也幫助自己能用專業英語和國外的同學、 老師進行專業的對話。

拿下團體成績總冠軍的樟樹國際實中校長陳浩然表示，學校以「 創新力、英語力和專業力」為辦學核心目標， 為下一代孩子設計全國最先進的教育， 其中英語力是孩子和世界溝通的工具， 學校課程強化雙語教育與國際教育，更激發學生創意潛能， 向下紮根培育具有美學素養、跨域學習與國際溝通能力的孩子。

教育局長張明文表示，新北市首創技術型高中雙語教育以「 動手做學英文」培育國際技職人才為核心目標， 將英語學習融合生活與專業並連結職場情境，以「專業英文、 職場英語、跨國連結」三大核心為發展重點， 強化學生在生活中應用英語文的能力及未來的職場競爭力。這次更向 下扎根至國小，結合數位科技讓孩子願意開口說英、日語， 未來將持續以雙語國際為政策方向， 讓新北學子能夠成為具有國際競爭力的頂尖世界人才。

新北市高中職師生日(4)前於全國專業英日文 詞彙與聽力能力大賽總決賽中，榮獲22冠軍、20亞軍、20季軍 、13金腦獎共計75個獎項，為全國冠軍數及總獎牌數第一名，該競賽採取嚴格的三級制競賽，各校菁英先在校內進行初賽， 並從中擇優取前10%的菁英參加各分區競賽，獲得各科目前2名者 即進入全國總決賽，能獲此佳績，實屬不易， 展現新北市深耕雙語教育卓越成果。

新北市國小校長PVQC數位評測系統說明會大合照。(照片來源：新北市教育局提供)

樟樹實中榮獲團體總冠軍。(照片來源：新北市教育局提供)