中華電信深耕越南數據中心市場有成　歡慶合資Viettel-CHT 15週年

中華電信與越南Viettel合資公司(Viettel-CHT Company Limited,以下簡稱Viettel IDC)於3月6日在河內市聯合歡慶成立15週年，Viettel IDC特地於當地舉辦『越南數據中心及雲端服務基礎建設』論壇，展現其豐碩成果；中華電信郭水義總經理親自率隊前往祝賀，同時規劃中華電信研究院陳榮貴副院長，以「越南數據中心及雲端服務發展趨勢」為題發表專題演說，做為合資公司成立15週年之最佳見證。

2008年中華電信對越南數據中心之發展趨勢前景看好，與越南最大電信公司Viettel合資成立Viettel IDC公司，共同開發越南IDC新契機，披荊斬棘15年有成，Viettel IDC業務持續蓬勃增長，取得客戶信任，勇奪越南IDC市佔第一。

“與 Viettel IDC合作一直是段美妙的旅程＂，這是中華電信郭水義總經理在慶祝活動上特別表達的感性致意。風雨同舟的信念，讓中華電信與Viettel IDC一路戰勝了許多困難及挑戰；回顧過往的努力與付出，從來不是一帆風順、順遂無虞，而今能有此豐碩成果，是雙方無私投入與奉獻的結果，除了值得慶賀外，更期待彼此持續精進，讓1+1>2的效應淋漓盡致地發揮在Viettel IDC上。

這次的慶祝活動特邀當年籌設合資公司雙方的靈魂人物，時任中華電信董事長賀陳旦先生、總公司投資處處長王惠民先生及Viettel-CHT首任總經理尤能明先生，一方面衷心感謝前輩們高瞻遠矚，另方面擬向前輩們致敬，因為當年在其領導下，方能突破困境、跨國與Viettel合作成立公司，今天前輩特別受邀現場參與、共同見證Viettel IDC 15年來的卓著戰績。

越南擁有成長最快速的數位影音需求，許多國際大型影音內容供應商正積極布局此前景廣闊的藍海市場；作為Viettel IDC戰略合作夥伴的中華電信，定將全力支持且延伸中華電信在台灣與政府、國內外企業和各產業的服務經驗，力挺Viettel IDC開拓市場與發掘商機。

隨著越南AI、物聯網、5G應用的蓬勃開展，Viettel IDC已備齊技術能量、專業服務及核心價值，相信可引領當地政府機關、企業及所有Viettel客戶進行數位化轉型計劃。展望未來，中華電信深信Viettel IDC在越南市場的發展將有無限的可能，除了繼續在雲端及數據中心技術保持領先外，更能成功拓展越南5G應用及各智慧系列解決方案的商機，讓我們引頸期待Viettel IDC下一個更璀璨的15年。