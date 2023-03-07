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【台北時裝週AW23】必看開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/07 16:46
曾之喬為2023台北時裝週AW23代言大使。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

曾之喬為2023台北時裝週AW23代言大使。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 2023台北時裝週AW23以台灣傳統藝術為題開啟系列時裝秀，必看的開幕大秀首次移至台南，將於本月22日登場，其他品牌活動主要還是在台北進行。

台北時裝週迎來第6年，今年開幕大秀「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」首度移師台南鯤鯓代天府廟埕廣場，從民間信仰出發，受到皮影戲、布袋戲、八家將臉譜、陣頭元素等傳統藝術啟發，7位國寶級藝師與7位服裝設計師將共同發表系列共70套服飾。

文化部長史哲今（7）日出席開幕記者會時表示，今年和王爺總廟合作是個「政治正確」的決定，因為廟宇是地方文化的重心，從敬天酬神中發展出許多工藝美學，影響視覺藝術及表演藝術等，今年跨界結合台灣新設計師及上一代傳統美學，實現越在地越國際。

【台北時裝週AW23】必看開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
文化部長史哲（後排左1）出席展前記者會。(圖/文化部)

今年形象大使，台灣女星曾之喬華麗現身記者會，身穿台灣國寶級建築彩繪師莊武男，及Just In XX品牌設計師周裕穎操刀的藍色圖騰長裙，點綴紅燈籠耳環非常吸睛，以學院風及建築結構為靈感，她透露得知要出任大使時很受寵若驚，曾質疑傳統工藝結合時尚會好看嗎？但今日穿上成品後覺得很大器且莊重。

【台北時裝週AW23】必看開幕大秀首度王爺總廟華麗登場　八家將、陣頭超台元素稱霸時尚圈
形象大使曾之喬。(圖/文化部)

文化部預告，今年開幕大秀將於晚間6:30登場，代天府戶外廣場及室內場地都很精采，首先將有70人宋江陣上場，其為結合古武術和藝術的民俗表演，緊接著進行時裝大秀，最後以7分鐘的文化煙火作為結尾，並伴隨鋼琴家廖培鈞、小提琴家林品任優美演奏，現場也會有轉播；此外，現場還規劃唐美雲歌仔戲、皮影戲演出，門神大師彩繪等活動，預計將吸引至少千人到場，將提供接駁車服務。

開幕秀結束後將接棒「永續時尚主題秀」，將於本月24日晚間7:30松山文創園區4號倉庫登場，12廠品牌秀也將於25日至4月9日舉行，有興趣的民眾請先於官網預約，今年除了Claudia Wang、INF、Daniel Wong、Gioia Pan等必看的品牌，將有四大新品牌首度露面，台北時裝週選品店將於3月21日進駐遠東SOGO忠孝復興5樓。
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