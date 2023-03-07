【台灣累計8例】北市新增一例猴痘本土個案　疫苗擴大接種拚3月底前開打

延伸閱讀: 3/7台灣本土確診新增10816例境外222例•死亡34例 另新增1例猴痘本土個案•匡列18人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 疾病管制署(下稱疾管署)今(7)日公布．我國第8例確定病例，為北部30多歲本國籍男性，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性，該名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，已進行衛教並自我健康監測21天。

新增的猴痘確定病例，個案來自台北市，是第3例本土個案，本土病例無交集，屬散發個案，本土疫情風險持續增加，疫苗擴大施打第1階段拚3月底前實施，預計6都優先上路。

圖/疾管署

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午在例行疫報說明，今天新增的本土猴痘病例是一名北部30多歲本國籍男性，2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，3月3日確診陽性。

個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，現階段在醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，2名同住院、1名親密接觸者屬於高風險接觸者，會進行暴露後預防接種評估，暴露後接種疫苗保護力可達8成，其餘15人為醫護人員，已進行衛教並自我健康監測21天。

據疾管署統計，台灣目前累計8例確定病例，分別為3例本土及5例境外移入病例。

圖/疾管署

疾管署副署長羅一鈞說，前2例猴痘本土個案住院中，病情狀況穩定好轉，接觸者暫無人發病，台北、新竹及高雄的本土個案都沒有交集，屬散發個案。

擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗，羅一鈞說，現階段國內有1100劑猴痘疫苗，使用皮內注射約可接種3至4人，預計約可打3000人；猴痘疫苗須保存在攝氏負20度、12小時內須打完，考量接種族群隱私保護重要，避免民眾不敢打疫苗，較可能採取集中接種。

中央社引述羅一鈞說，由6都實行第1階段施打，地方衛生單位安排開設接種門診、提報醫院名單，本週將完成與6都討論接種作業，須與醫療院所建立共識，很難立刻開打，細節規劃妥善，以利宣導接種，安排醫護皮內注射教育訓練，同步配發疫苗，預計下週說明接種時機，希望3月底前提供接種。

圖/疾管署

羅一鈞表示，實驗室人員、個案接觸者等疫苗施打對象，因為可以透過造冊或衛生單位匡列，安排施打，中央將配送疫苗到地方，所以上述對象不需要到6都施打，可就地接種。

羅一鈞說，疾管署將增購1萬劑猴痘疫苗，已經在採購程序，到貨後進行封緘檢驗，及冷運冷鏈物流配送，這些疫苗將於第2階段開打，預計可打3萬至3萬人，接種地點也可能會擴大到6都以外縣市，初步預估最快清明連假後開始施打。



疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲(58,668例)及歐洲(25,857例)，其中美國累計30,225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲(150例)為多。

鄰近國家中以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。依據世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年3月5日統計資料指出全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少268例，性接觸傳染比例約68.8%。

WHO於去(2022)年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，迄今仍維持。

圖/疾管署



疾管署說明，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例(感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利)。



疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整相關防治政策。相關資訊可至疾管署全球資訊網 (https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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