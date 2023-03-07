遭批「屈辱外交」日本強徵勞工由南韓民間企業代為賠償　尹錫悅：符合韓日共同利益

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）二戰期間，日本曾向南韓強徵勞工，南韓最高法院2018年判決日方賠償未果，昨（６）日南韓政府宣布，將由國內企業代為賠償，南韓總統尹錫悅盼此舉能有助消弭兩國爭端，但反對人士稱這無疑是向日本低頭。

根據韓聯社報導，南韓外交部長朴振6日舉行「強制徵用相關大法院判決的政府立場」記者會，表示該方案是以國內意見，以及對日協商結果為基礎。由於日本被告企業不參與賠償，因此也引起了不小的批評聲浪，指此舉無疑是「屈辱外交」。

在朴振公布賠償解決方案的當天，市民團體「韓日歷史正義和平行動」即在首爾市鍾區市政廳廣場，舉行譴責政府的緊急記者會，約200多人到場參加。他們批道，此一方案為「無視受害者的屈辱性協商」、「3月6日為第二個國恥日」等，並且拿著寫有「撤回強制動員政府解決方案」、「三菱謝罪、賠償」等的牌子。



（圖／美聯社）

朴振表示，2018年由最高法院判決獲賠的賠償金及拖欠利息，皆將由南韓行政安全部所屬的「日帝強制動員受害者支援基金會」支付，目前尚未有結果的相關訴訟若最終為原告（受害者）勝訴，也將由該基金會支付賠償金。

朴振也表示，賠償金將向民間募款，日後若有進一步拓展基金會事業，也可當作資金來源。據報導，首筆賠償金將由1965年簽訂「韓日請求權協定」中，獲日方援助受益的浦項鋼鐵公司（POSCO）等16間公司自發性捐款。

2018年最高法院判決獲賠的受害者共15人，分別為日本製鐵、廣島三菱重工業、名古屋三菱勤勞挺身隊的受害者，另外尚有多件強制徵用訴訟在等待審判中，其中有9件已在等待最高法院最終審判。

朴振表示，為了銘記強制動員的受害者的痛苦與傷痛，以及為了未來一代的發展，將繼續推進受害者紀念、教育、調查、研究事業等。他還說道，希望韓日兩國能延續1998年10月所發表的「21世紀新韓日夥伴關係共同宣言」（又稱金大中-小淵惠共同宣言），克服過去的歷史傷痛、促進和解、建立睦鄰友好合作，共同為了未來發展而努力。

對於制定解決方案的宗旨，朴振強調，自1965年韓日邦交正常化以來，兩國間建立了緊密友好的合作關係，以此為基礎，韓日關係今後將發展至更高的層次。他還表示，政府對於強制徵用受害者長期以來所受到的痛苦與傷痛深有同感，將盡最大的努力盡快治癒高齡受害者及遺屬。

南韓大法院於2018年判決日本製鐵公司與三菱重工公司應負賠償責任，並扣押被告日企在南韓資產，但兩大企業拒絕賠償。朴振指出，自最高法院判決後，日本對南韓實施出口限制，韓國政府則中斷了「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA），此後也因新冠肺炎的爆發導致兩國人員交流中斷，韓日關係也因此陷入僵局。

根據韓聯社引述聯合國人權理事會消息，1月31日日內瓦舉行聯合國普遍定期審議時，日本代表表示，二戰期間勞工流入日本的管道複雜，很難了解朝鮮半島的勞工是自願、經官方中介介紹、又或者是被徵用而進到日本，因此很難斷定是否為國際勞動公約中所定義的「強迫勞動」。

而對於上述賠償方案，以及被指「屈辱外交」一事，南韓總統尹錫悅於7日表示，一切的責任皆在他身上，作為總統，一切的外交、安全及國防在內的事務，都由他負責。

據韓聯社報導，總統府相關人士說道，南韓不能像過去的政府，因顧及國民輿論，而將人民的反日情緒利用到政治上，尹錫悅確信若能解除出口限制，南韓國內企業也將受益匪淺。

尹錫悅在今（7）日主持國務會議時也說道，此次的賠償方案是基於受害者立場，不斷尋求符合韓日兩國的共同利益，以及為未來發展所努力的結果。