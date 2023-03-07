美軍在台預儲彈藥「研議未定案」 陳建仁：備戰才能避戰 「準盟邦」地位學者看法不一

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部長邱國正今（7）日說明，在台預儲美軍彈藥一事雙方正在「研議」，「尚未定案」；行政院長陳建仁則強調，台美享共同理念，備戰才能避戰；智庫學者蘇紫雲則分析，預儲彈藥有利美軍輕裝抵達危機點，也象徵台灣為「準盟邦」，但需慎審以對中國的回應。

國民黨立委江啟臣昨（6）日質詢時提出，美軍是否打算轉移南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥至台灣存放，邱國正表示雙方「正在談」，大動作承認，也迅速引發討論。

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今日邱國正再度至立院備詢時說明，是台灣向美國要求，這是基於2022年通過的《國防授權法》中，在危急情況下會有此動作，現在是「研議」但還沒有定案。似乎怕引起外界誤會。

實際上，美方在日本、韓國、菲律賓以及關島美軍基地，皆部署彈藥，此番若在台灣部署，一說是展現對台信任，另一說則恐引發中國激烈反應。

陳建仁：備戰才能避戰

行政院長陳建仁今日也赴立院備詢，他表示，美國與台灣皆有維持印太地區自由開放的共同理念，我們會繼續來合作，更重要的是不容許台海和平、台灣主權受到任何的侵害。

此外，陳建仁也強調，台灣會努力「備戰」才能「避戰」、要**「能戰」才能夠「止戰」**，因此我們會加強努力，促進台海穩定，以及維持台灣主權。

「準盟邦」地位？言之過早？學者看法不一

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲則表示，在台預儲彈藥是為了落實美國國防授權法，若台灣有事，美軍可盡速抵達發揮即戰力。

蘇紫雲指出，但凡對台灣安全有助益，大家樂觀其成，但最重要在於台灣靠自己，美方政界軍界皆有風聲傳出，增加台灣物資裝備，是「以備萬一的時候，可以給美軍使用，當然也可以給國軍使用」。

蘇紫雲也表示，預先儲備彈藥是美國軍事文化中很重要的一環，目的是應對潛在軍事危機，此類作法在歐洲、中東及韓國均有，當有危機出現時，美國本土國民兵、正規軍得以輕裝快速前往危機地點，提高應對速度。

美軍過去協防台灣時，在台中清泉崗基地、台南基地都儲存彈藥，蘇紫雲表示，未來若依美國防授權法進行，可能會重新興建、加固或租用庫房來儲存彈藥。

蘇紫雲認為，無論戰事發生時美軍是否派兵，若能預先儲存美方彈藥在台灣，印證美軍落實協助台灣的承諾，更重要的是形同一次幫台灣打通「準盟邦」的任督二脈，對區域情勢產生正向意義，也就是以實力來確保和平。

至於中國是否會認為此舉逾越紅線，蘇紫雲認為，頻頻越紅線的是中國自己，台灣是將紅線推回去，且中華民國依照國際法可以有自衛能力，最重要的是「自助才會人助」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問認為，現階段談論美軍預儲彈藥恐言之過早，原因在於美國國防授權法中雖然提及，但撥款法案中仍無相關計畫，且台灣如果未與美方事前溝通，單由國防部長披露此案，恐引起美方的困擾。

揭仲認為，美國行政部門對此案可能會採取較為保留的態度，原因在於可能衝擊美中台關係，且中國是否有可能解讀此舉為「跨越紅線」；另外，從儲備彈藥地點的選擇、興建、運送彈藥均需要一段時間，在這段時間內區域情勢難料，因此若能將彈藥預置在本身已有美軍基地、運輸至台灣時間短的日本沖繩，應該是更好的選擇，也不至於衝擊區域情勢。

揭仲建議，與其討論在台灣預先儲備美軍彈藥，不如敦促美方將台灣軍購的彈藥及儎台儘速交貨。